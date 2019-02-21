Инцидент в Вильнюсе: возможный виновник ДТП бросил машину и сбежал

21 февраля в столице Литвы произошло ДТП. Сообщается, что водитель и пассажиры одного из автомобилей с места происшествия скрылись, их разыскивает полиция.



Полиция информирует, что в 15.05 ч. на круговом перекрестке около бывшего педагогического университета столкнулись Mazda и Mercedes-Benz.

Выяснилось, что экипаж Mazda еще до приезда полиции с места происшествия скрылся. Находившиеся в машине люди скрылись пешим ходом.

Водитель Mercedes-Benz рассказал DELFI, что в Mazda с польскими регистрационными номерами ехали трое мужчин, возможно, украинцы.

Они согласились с тем, чтобы водитель вызвал полицию, но потом скрылись. Как это произошло, никто не заметил.

Представитель Вильнюсской полиции Паулюс Радвилавичюс сказал DELFI, что беглецов искали несколько экипажей полиции.