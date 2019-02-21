Бразаускене подала в Страсбург иск против Литвы

12 февраля Европейский суд по правам человека передал правительству Литовской республики петицию Кристины Бразаускене против Литвы, в которой Бразаускене жалуется на якобы нарушение Конвенция о защите прав человека и основных свобод.

Бразаускене требует признать ее право на жилье и президентскую вдовью ренту.

В деле упоминается возможное нарушение 14 статьи Конвенции о защите прав человека и основных свобод и 1 ст. протокола конвенции.

Конституционный суд Литвы в 2014 году разъяснил, что у супругов президентов не должно быть привилегий, несмотря на это Бразаускене в 2018 году подала иск и пытается присудить через суд компенсацию в размере больше 100 000 евро за неполученную ренту.

Конституционный суд Литвы в 2014 году объявил, что закон о назначении президентской ренты вдове или вдовцу президента противоречит Конституции.

Ренту Бразаускене не назначают с июля 2010 года. Суд также признал, что Бразаускене какое-то время незаконно проживала в президентской резиденции в Турнишкес. Из резиденции она уехала только после принятия соответствующего постановления суда и визита судебных приставов.

После того как суд разъяснил, что она не может остаться в президентской резиденции, Бразаускене обратилась к правительству с просьбой предоставить ей список бесплатного жилья, где она могла бы поселиться.

Покойный президент Литвы Альгирдас Бразаускас женился на Бразаускене в 2002 году. Бразаускас тогда занимал пост премьер-министра. Брак был заключен тайно.

Бразаускас ушел из жизни в июле 2010 года. С тех пор Бразаускене не платят ренту, которую она требует через литовские суды и ЕСПЧ.