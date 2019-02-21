Трагедия в Юрбаркасе: 6-летнего мальчика убило током в ванной

Департамент полиции Литвы информирует о трагедии в Юрбаркасе. В душевой погиб 6-летний ребенок.

21 февраля, в 15.40 ч., в Юрбаркасе, в доме, 6-летнего мальчика убило током в ванной комнате.

По предварительным данным, это произошло из-за неисправности работавшей рядом стиральной машины.

Ведется расследование.