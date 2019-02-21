21 февраля, в 15.40 ч., в Юрбаркасе, в доме, 6-летнего мальчика убило током в ванной комнате.
По предварительным данным, это произошло из-за неисправности работавшей рядом стиральной машины.
Ведется расследование.
Департамент полиции Литвы информирует о трагедии в Юрбаркасе. В душевой погиб 6-летний ребенок.
21 февраля, в 15.40 ч., в Юрбаркасе, в доме, 6-летнего мальчика убило током в ванной комнате.
По предварительным данным, это произошло из-за неисправности работавшей рядом стиральной машины.
Ведется расследование.