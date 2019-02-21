Науседа набрал 20 000 подписей, Сквернялис – второй с конца

19 февраля появилась возможность подписаться за потенциальных кандидатов в президенты Литвы по интернету. На первом месте - Ингрида Шимоните, которая набрала минимальные 20 000 подписей за первый день. Гитанас Науседа набрал такое количество голосов за двое суток. Правда, это количество вместе с собранными на бумаге. по интернету за Науседу подписались 19 656 человек.

На счету Шимоните по прошествии двух суток больше 31 000 подписей. Остальные кандидаты набрали пока меньше 10 000 подписей.

Больше 7500 подписей набрал философ Арвидас Юозайтис, почти 7000 – Витянис-Повилас Андрюкайтис, больше 6000 Миндаугас Пуйдокас, почти 6000 - Наглис Путейкис и Пятрас Ауштрявичюс.

Валентинас Мазуронис набрал около 4500, остальные - меньше 4000 подписей. Это Казимерас Юрайтис, Саулюс Сквернялис и Альфонсас Буте. Сквернялис опережает Буте на 13 подписей.

"Сбор подписей - значительный вызов для каждого кандидата. Несмотря на это, я готов принять дополнительный вызов, который мне предложат", – писал в фейсбуке Науседа.

Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ), кандидат которого Саулюс Сквернялис отстает в сборе электронных подписей, сказал DELFI, что их цель – не рекорды и не гонка по сбору подписей.

Рамунас Карбаускис, лидер "крестьян", не видит здесь какой-то проблемы и говорит, что успеет собрать необходимые подписи.

"Мы спокойны. Мы соберем все подписи на бумаге, соберем максимум и в интернете. Просто мы никуда не бежим, – сказал Карбаускис. – Наши люди - не те, кто сидит в Facebook день и ночь. Даже письма, которые мы пишем членам горсовета, они читают не в ту же секунду, а иногда через день-два. У наших людей нет времени постоянно сидеть в интернете".

Один из этапов предвыборной борьбы – сбор электронных подписей – начался 19 февраля. Подписи кандидаты могут собирать до 28 марта. Окончательный список кандидатов станет известен 12 апреля.