Дело о коррупции: в суд доставили задержанных адвокатов

21 февраля в Вильнюсский участковый суд доставили первых подозреваемых в деле о коррупции судей. Суд назначает им меру пресечения. Первым в суд с наручниками на руках доставили адвоката Марюса Навицкаса, позже, вероятно, адвоката Гедре Цимболене. На ней были наручники, женщина скрывала свое лицо, сообщает lrt.lt.

BNS сообщал, что Цимболене, работающая адвокатом с 2013 года, в деле о торговле наркотиками представляет интересы осужденного за наркотики и контрабанду сигарет вильнюсца Марьяна Тарашкевича. В этом деле еще одного подозреваемого защищает другой задержанный адвокат - Загряцкас.

По неофициальным данным, в четверг в суд доставят 15 подозреваемых.

В среду прокуроры обратились в суд с просьбой разрешить взять под арест предпринимателя Роландаса Василяускаса и адвоката Айвараса Сурблиса.

Правоохрана сообщила, что в коррупции – взяточничестве, торговле влиянием, подкупе и злоупотреблении служебным положением подозревают троих судей Литовского апелляционного суда - Виктораса Казиса, Константина Гурина и Владимраса Бавеянаса, судью Верховного суда Литвы Эгидиюса Лаужикаса, судью Вильнюсского окружного суда Хенрикаса Яглинскиса, Вильнюсского окружного административного суда Арунаса Каминскаса, судью Регионального административного суда Каунасской палаты Гинтараса Чеканаускаса и судью Вильнюсского участкового суда Робертаса Райниса. Все они были задержаны. Все задержанные - судьи с опытом работы от 24 до 37 лет.

Всего в этом деле прокуроры просят задержать 18 подозреваемых.

"До этого момента в суд обратились с просьбой об аресте 18 подозреваемых, одного суд уже разрешил взять под арест на два месяца", – сказала BNS представитель Службы спецрасследований Рената Эндружите.

Представитель Генпрокуратуры Эляна Мартинонене подтвердила BNS, что первый подозреваемый, которого суд разрешил взять под арест - это не судья и не адвокат.

В ходе расследования задержали также 5 адвокатов: Драсутиса Загряцкаса, Ромуальдаса Миклюшаса, Гедре Цимболене, Айвараса Сурблиса, Марюса Навицкаса. Подозрения предъявлены и помощнику судьи ВСЛ, юрисатм и другим лицам.

Генпрокуратура сообщила, что задержанных подозревают в совершении тяжких преступлений и преступлений средней тяжести, они действовали в группах. Подозревают, что за благоприятный исход дела судьи получали от 1000 до 100 000 евро. Сумма взяток, о которых договорились, по данным следствия, может составлять 400 000 евро.