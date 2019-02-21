Погода: в Литву возвращаются морозы

В четверг с юго-запада придет зона густых облаков, она закроет небо на западе и на юге страны.

В Утенском и Паневежском округе солнце будет чаще всего появляться из-за облаков. Особых осадков в четверг не ожидается. Будет дуть северный, северо-восточный ветер, понемногу ветер успокоится.

Температура после обеда будет от 3 градусов мороза на востоке страны до 1 градуса тепла на взморье и в Таурагском и Мариямпольском районах. Местами возможен гололед.

В пятницу придет зона высокого давления, небо прояснится. Осадков не прогнозируют. Будет дуть северный ветер. Местами возможен гололед. Ночью будет 6-11 градусов мороза, днем от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

В субботу будет холодно, однако усилится ветер, который является вестником перемен.