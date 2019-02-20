Лидер "крестьян" подозревает консерваторов в нечестной игре

Ингрида Шимоните набрала необходимое количество подписей меньше чем за сутки. По несколько тысяч уже есть и у других кандидатов, но меньше всех в интернете собрал подписей премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.



В данной ситуации лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис не видит ничего плохого и отмечает, что Сквернялис еще успеет набрать необходимые подписи. "Мы не собираемся, как наши оппоненты, бежать с секундомером на незначительном участке", – сказал Карбаускис, однако он считает, что тут есть признаки заговора консерваторов и малоизвестных кандидатов.

"Мы спокойны. Мы соберем все подписи на бумаге, соберем максимум и в интернете. Просто мы никуда не бежим, – сказал Карбаускис. – Наши люди - не те, кто сидит в Facebook день и ночь. Даже письма, которые мы пишем членам горсовета, они читают не в ту же секунду, а иногда через день-два. У наших людей нет времени постоянно сидеть в интернете".

Карбаускис сказал, что видит связи между малоизвестными кандидатами и Шимоните. "Реклама этих малоизвестных кандидатов явно совпадает с рекламой кандидата от консерваторов. Там тот же дизайнер работал. И Пуйдокасу, и Шимоните делал тот же дизайнер. Могу поспорить, поскольку тот же стиль, – сказал лидер "крестьян". – Не могу доказать, но мне кажется, они указали всем своим подписываться за всех оппонентов Сквернялиса, они и отнимают голоса. Они не только агитируют за своего кандидата, они агитируют за всех, кто может конкурировать со Сквернялисом".

Карбаускис сказал, этого оппоненты Сквернялиса даже не скрывали. "Я уверен, что был сигнал поддержать тех, кого никто не знает. Позже политологи скажут, что вот, у них есть поддержка, за них подписались. Да, они соберут подписи, им в этом помогут консерваторы, – считает лидер "крестьян". - Только с одной задачей – чтобы это нанесло вред Сквернялису".

Карбаускис прибавил, что "крестьяне" этого не боятся. "Чем больше кандидатов, тем интереснее предвыборная борьба. Никто ничего не боится, – сказал он. – Будут аргументы, будут дебаты. Я надеюсь, что сильной стороной Сквернялиса будут дебаты, они покажут, что он на голову выше других кандидатов. Я не сомневаюсь".

По его словам, во время дебатов и выяснится самый сильный кандидат. "Его опыт больше, чем у других кандидатов", – сказал о Сквернялисе Карбаускис.

Один из этапов предвыборной борьбы – сбор электронных подписей – начался 19 февраля. Подписи кандидаты могут собирать до 28 марта. Окончательный список кандидатов станет известен 12 апреля.

За сутки Витянис-Повилас Андрюкайтис набрал больше 5000 подписей, Пятрас Ауштрявичюс – больше 4000, Арвидас Юозайтис - почти 5000, немного до 5000 оставалось и Миндаугасу Пуйдокасу, чуть больше 4000 набрал Наглис Путейкис, больше 3000 - Валентинас Мазуронис.

Лидеры – Ингрида Шимоните - больше 25 000 и Гитанас Науседа – 13 561.

Больше 2000 набрали и Казимерас Юрайтис с Альфонсасом Буте.

У Сквернялиса было 1857 подписей.