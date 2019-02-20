Swedbank: мы не можем комментировать информацию о конкретных клиентах

В СМИ появилась информация о том, что банк Swedbank подозревают в отмывании 3,79 млрд. евро, сам банк уверяет, что предпринял все необходимые действия, информировал правоохрану, но из соображений конфиденциальности никакие подробности представить не может.

Журналисты шведской корпорации телерадиовещания SVT провели расследование и выяснили, что около 50 клиентов Swedbank связаны с подозрительными операциями на счетах. В основном это компании неизвестных лиц из других стран, у которых есть счета в отделениях банка в Эстонии, Латвии и Литве. Согласно подсчетам, речь идет о переводе 40 млрд. крон (4,3 млрд. долларов США, или 3,79 млрд. евро) между Swedbank и балтийскими филиалами Danske Bank.

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Представитель Swedbank Габриэл Францке Родау сказал DELFI, что банк уже предпринял необходимые действия, но из соображений конфиденциальности никакие подробности представить не может. В частности это касается и клиентов, в связи с действиями которых банк обратился в правоохрану.

"Отмывание денег - тяжкое преступление, это один из самых сложных вызовов, с которым сталкивается финансовый сектор. Поэтому пресечение и профилактика отмывания денег - один из приоритетов нашего банка. Получив информацию о подозрительных сделках и неясном происхождении средств, мы всегда предпринимает соответствующие действия. Мы доверяем нашим банковским системам и процессам, которые используем для превенции отмывания денег.

В любом случае Swedbank не может комментировать информацию, связанную с конкретными клиентами. Мы должны выполнять требовании конфиденциальности, а также руководствоваться установками превенции отмывания денег и финансирования террористов, определяющие порядок огласки такой информации. Также незаконно информировать клиентов или третьи стороны о том, что данные о них были переданы правоохране", – сказано в комментарии.

Swedbank также заверил DELFI в том, что эта ситуация никак не влияет на повседневную работу банка.