Сквернялис о скандале судей: прикрывавшиеся партийными щитами люди должны получить справедливое возмездие

По словам лидера Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Рамунаса Карбаускиса, решение президента Литвы Дали Грибаускайте разрешить призвать к уголовной ответственности 8 судей – большой шаг в сторону большего доверия судам, а премьер-министр Саулюс Сквернялис сказал, что "эти люди должны получить справедливое возмездие".

"Я рад, что наши решения укрепляют правоохрану и дают плоды, – сказал DELFI Карбаускис. – Мы выделили немало средств на приобретение оборудования, на повышение зарплат, чтобы на службе оставались лучшие люди. Инструменты и решения дали эффект".

На коррупционный скандал отреагировал и премьер-министр Сквернялис. В социальной сети он написал, что "прозрачные и независимые суды - основа правового государства".

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Премьер указал, что "красивый фасад может скрывать в себе погрешности системы" и поблагодарил службы за смелость.

Прозрачные и независимые суды - основа правового государства. Уголовное преследование в отношении 8 судей - это сигнал, что литовская система судов сталкивается с серьезными проблемами, которые нуждаются в немедленном решении, – писал Сквернялис. – Хочу поблагодарить службы за смелость. Я знаю, что Генпрокуратура и Служба спецрасследований сделают свое дело, но то, что во взяточничестве, торговле вниманием и злоупотреблении служебным положением подозревают судей Верховного суда, Апелляционного суда Вильнюсского округа и др. судов, показывает, с проблемой какого масштаба мы сталкиваемся".

По его словам, такие недостатки системы могли нанести ущерб: "Красивый фасад может скрывать внутри пороки системы. Звонкие речи о реформе судебной системы могут затмить неприятные факты, но от них никуда не скрыться. Люди, столкнувшиеся с такими недочетами системы не только разочаровывались в системе, но и несли большой ущерб".

"Государство должно очиститься, надо усовершенствовать систему отбора и проверки судей, должны лучше работать учреждение саморегулирования, должны появиться дополнительные предохранители, – сказал Сквернялис. – Я знаю, как много судей честно и достойно выполняет свой долг. Их надо защитить от преступного давления, а тех, кто оказывает давление, надо привлечь к ответственности".

По словам премьер-министра, это урок всем. "Время неприкосновенных ушло. Этот урок должны выучить все – и политики, и служащие, и судьи, и главы учреждений здравоохранения. Мы добиваемся нулевой коррупции в государстве, а лица, которые прикрывались партийными щитами или полномочиями в своих целях, а не для пользы государства, должны получить возмездие", – писал в Facebook Сквернялис.

Президентская служба 20 февраля утром объявила, что под подозрением во взяточничестве и коррупции находятся трое судей Апелляционного суда Литвы Викторас Казис, Константин Гурин, Владимарас Бавеянас, судья Верховного суда Литвы Эгидиюс Лаужикас, судья Вильнюсского окружного суда Генрихас Яглинскис, судья Вильнюсского административного окружного суда Арунас Каминскас, судья Каунасского Регионального административного суда Гинтарас Чеканаускас, судья Вильнюсского городского участкового суда Робертас Райнис.

"Расследование правоохранительных органов вскрыло коррупционную сеть, нити которой протянулись через суды и адвокатуру. Борьба с коррупцией и прозрачность судов была основополагающим приоритетом двух моих президентских сроков полномочий. Хотя суды значительно обновились, остатки застарелых привычек все еще вредят доверию к правосудию. Верю, что правоохране и в будущем будет хватать смелости самостоятельно и ответственно, без всяких оговорок, бороться с тягчайшими формами коррупции", – заявила президент Даля Грибаускайте в распространенном в среду пресс-релизе.