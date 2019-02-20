Глава ГИК: электронный сбор подписей продемонстрировал рекорд

Председатель Главизбиркома (ГИК) Лаура Матийошайтите сказала, что такого быстрого сбора подписей в электронном пространстве в истории выборов в Литве еще не было.

"У нас еще не было такого, чтобы за один день один кандидат набирал необходимое количество подписей, т.е. 20 000. Всего за вчерашний день по данным на 7 ч. 20 февраля разных кандидатов поддержали 63 000 жителей Литвы. Если сравнивать с 2014 годом, то тогда за все время электронным способом за кандидатов подписались всего 49 000 человек (за месяц). Интерес к этой услуге вырос", - сказала Матийошайтите.

Она напомнила, что претенденты в кандидаты собирают подписи и на выданных им листах. ГИК уже получил заявки на выдачу дополнительного количества листов.

"Видно сбор подписей в ходе этой компании побьет все рекорды", - сказала Матийошайтите.

Кандидат в президенты от консерваторов Ингрида Шимоните за 19 февраля собрала все подписи для участия в выборах.