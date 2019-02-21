Уловить тренд: рождение Солнечного кластера в Литве

Солнечная энергетика (СЭ) – один из видов возобновляемой энергетики (ВЭ), которая наперекор скептикам, довольно быстро набирает обороты в мире. Литва стала одной из немногих стран, уловивших это тренд. При этом, была создана целая отрасль, выросшая над "руинами" наукоемких производств, не выживших в условиях открытого рынка.

Если рассматривать республику в части потребления СЭ, то оно пока весьма скромное. По данным Статистического агентства, даже внутри ВЭ общая мощность ее генераторов в 2017 составляла порядка 9%. Это отдельная и любопытная тема, но не об этом пойдет здесь речь. А о разработчиках и предприятиях по производству батарей, модулей и коллекторов СЭ, ставших важной статьей экспорта.

Важно и то, что между наукой и лидерами бизнеса в этой среде установился тесный контакт, позволивший выработать определенную идеологию развития сектора. И это позволяет говорить о формировании и наличии де-факто "Солнечного кластера".

Резоны

Рождение целой отрасли вряд ли было возможно, если бы не научный задел. В Литве интерес к СЭ, именуемой нынче фотоэлектричеством, появился еще в советские времена. В частности, в вильнюсском Институте физики полупроводников были изготовлены экспериментальные солнечные батареи для "Буранов". Пробовало производить их, но в массовом потоке наладило лишь в нулевые, и предприятие Precizika.

Foto: Organizacijos nuotr.

В "новые времена" почти вся "научная гвардия" переместилась в частный сектор. Например, в Каунасе под водительством доктора наук Эдмундаса Жилинская в 1991 году возникло ЗАО Saules energija, освоившее производство солнечных элементов из монокристаллического кремния. А работники Института энергетики отпочковались в ЗАО TERMA, которое, начав с производства бытовых коллекторов, освоили изготовление крупных коллекторных систем, смонтировав их на крыше Круонской гидроаккумулирующей станции общей площадью более 100 кв. м.

Более того, в 2005 году появилось даже частное исследовательское учреждение – Институт исследований прогрессивных технологий, который возглавил известный ученый в сфере световых технологий – профессор Альгис Галдикас. Параллельно к тому времени солнечными технологиями увлекся и Каунасский технологический университет (КТУ), где накоплены серьезные наработки в использовании новых материалов.

В результате уже к концу нулевых в области СЭ исследованиями, производством и торговлей в Литве занимались 24 юридических лица. Большинство из них в 2009 году сгруппировались в Ассоциацию фотоэлеткрических технологий и бизнеса, поздней переименованную в Ассоциацию солнечной энергетики.

Резон второй – перспективность СЭ. Логику литовских ученых можно проиллюстрировать в доводах, которые излагает, к примеру, Рокас Валанчюс из КТУ. За последнее десятилетие цены на оборудование СЭ упали в 10 раз, и, похоже, дальше снижаться не будут. Но стоимость производимой ими энергии станет падать за счет роста его эффективности. Энтузиасты отрасли приводят различные варианты расчетов, из которых следует, что по истечении определенного срока окупаемости затрат (сейчас фигурируют цифры 8-10 лет) наступает потребление практически бесплатной энергии. Отсюда исходит уверенность, что спрос на продукцию отрасли будет только возрастать.

В том числе - и на литовском рынке. Конечно, для СЭ важны климатические условия. Но и заблуждением является представление, будто энергия вырабатывается только в солнечные дни. На самом деле, для нее нужно не тепло, а свет. Поэтому конверсия лучей в электричество происходит и в пасмурные дни, только при этом снижается ее интенсивность. Исходя из этого, профессор Артурас Юкна приводит расчеты, согласно которым, если крыши всех зданий республики покрыть солнечными модулями, то даже при конверсии в 15% можно производить электроэнергии почти столько же, сколько потребляет сегодня Литва.

Saulės jėgainė Foto: Organizacijos nuotr.

Разумеется, все не так просто: бесперебойно отрасль может действовать только при двух условиях - в комбинации с другими видами энергетики. И при наличии эффективных мощностей для аккумулирования энергии. Поэтому в дополнении к совершенствованию технологий производства солнечных элементов, необходимо инвестировать мозги и деньги также в технологии накопителей.

Тропою закона

Успех развития бизнеса в значительной мере зависел и от правового регулирования. Роль мотора для него сыграл Закон об альтернативных источниках энергии, принятый в 2011 году. В нем владельцы частных солнечных мини-станций получили государственную гарантию на закупку излишков производимой энергии по очень аппетитным ценам – в размере 1,63 лита за кВч, в то время как рыночная цена электроэнергии на бирже колебалась от 15 до 18 центов за кВч. Плюс к этому при строительстве станций можно было искать поддержки и со стороны фондов Евросоюза. Это возбудило прямо-таки ажиотажный спрос на солнечные генераторы, и, соответственно колоссальный интерес - на их производство. Только за первое полугодие после выхода закона в Министерство энергетики поступило около 400 заявок на общую мощность 22,5 мВт, а к концу 2012 года их число достигло 15 000.

Правительство расценило такую лафу как перебор и в 2013 году протрубило отбой, в два раза снизив закупочную цену. А понятие излишки ограничили планкой 50% от годового производства. Кроме того, само понятие "малая станция" было сужено с мощности от 30 до 10 кВт. Остальным собственникам предлагалось продавать через аукционы.

Разумеется, это вызвало возмущение и критику со стороны интересантов СЭ. И власти отреагировали. Однако, прислушавшись к экспертам, теперь они пошли по другому пути: стимулировать не через закупочные цены, а через прямую компенсацию до 30% затрат, связанных с приобретением и монтажом оборудования. Кроме того, предложен механизм, позволяющий обменивать солнечную энергию на обычную – из электросетей. Согласно закону, который был принят в ноябре прошлого и вступит в силу в октябре этого года, житель городской многоэтажки, имеющий дачку и оборудовавший на ней солнечную мини-станцию, которую присоединил к сети, или купивший определенное количество ВЭ у третьего лица, может из электросетей потреблять соответствующее количество, заплатив лишь налог за использование сетей. Это ставит владельца квартиры в положение, независимое от других жильцов дома.

При этом сильно упрощаются бюрократические процедуры: для того, чтобы установить модуль мощностью до 5 кВт, теперь хватит месяца. Одновременно поднимается потолок мощности станций СЭ с 10 до 500 кВт. А их суммарная выработка – со 100 до 200 МВт, половина которой может быть выставлена на продажу.

Foto: Organizacijos nuotr.

Уровень

Успеху в развитии отрасли способствовал и идеологический импульс, заложенный в ориентацию бизнеса. Коротко его сформулировал глава BOD group Видмантас Янулявичюс: "Дешево, значит – бесперспективно". Предприниматель призвал своих коллег по бизнесу изначально вкладывать деньги в разработку только самых передовых технологий СЭ, противопоставить отечественную продукцию потоку дешевки из Азии, которая из-за низкого качества несет только разочарование и неверие в успех СЭ. Он предлагается последовать примеру Германии и запретить импорт модулей, которым не дается гарантия до 20 лет.

И этот клич был изначально принят большинством участников рынка, что позволило литовским разработчикам занять позиции и выработать технологические идеи, соответствующие самым продвинутым мировым лидерам. Это касается не только достижений в использовании новых материалов для изготовления солнечных батарей, но и самой концепции их применения.

В частности, Литва одна из первых в Европе стала рассматривать солнечные модули не только как генераторы энергии, но и как отдельные материалы, которыми можно заменять на крышах черепицу и плитку на фасадах зданий. Для этого в качестве материала BOD Group в 2013 году начала их производство из материалов второго поколения – из стекла. К 2017 году каунасским химикам вместе со швейцарскими коллегами удалось в 7-8 раз сбить цену и при этом увеличить долговечность стекольных покрытий, обеспечить высокую сопротивляемость ветру, дождю, снегу, а также соли, коррозии, песку и т.п. Это позволяет использовать и в холодных, и в теплых странах, а также на объектах специфического назначения - над фермами, теплицами и т.п. Благодаря этим свойствам предприятие конкурирует даже с такими монстрами, как американская Tesla. Производство его началось в апреле 2016 года на новом предприятии группы Soli Tek cells.

При использовании стекла солнечные элементы помещаются между ними. При этом они могут быть разного цвета, т.е. выполнять и дизайнерскую функцию.

Кроме того, ученые BOD group внесли в патентный регистр систему, которая, соединяя солнечную и геотермальную энергию, позволяет сэкономить не менее 30% затрат на отопление или охлаждение. Эффект системы был практически получен при использовании ее для офисного корпуса здания самой группы в Висоряйском технологическом парке.

Среди наиболее амбициозных проектов ближайшего будущего – строительство т.н. поплавковых солнечных станций. Смысл нового направления в том, чтобы не занимать под солнечные модули дорогие земельные участки, а использовать водные поверхности.

Примечательно, что подателями идеи стали студенты КТУ, которые предложили использовать 300 га площади верхнего бассейна Круонской ГАС для размещения на его воде солнечных модулей на суммарную мощность в 300 МВт. И это притом, что самая крупнейшая пока станция такого типа в Китае имеет лишь 40 МВт.

Молодежный энтузиазм уже нашел отклик в Lietuvos energija (LG). Правда, пока речь идет об экспериментальном варианте малой мощностью в 60 кВт. По словам гендиректора LG Дарюса Майкшенаса, с ее помощью до 2021 года предполагается отработать алгоритм работы станции как системы с двумя автономными накопителями энергии. После чего можно уже думать об использовании всей площади бассейна, что позволит развить общую мощность солнечного сектора до 200-250 МВт. Ее хватило бы для обеспечения энергией 120 000 домашних хозяйств и утроило бы долю СЭ в энергобалансе республики.

Солнечный кластер

Via solis, Baltic Solar Energy, Alternatyvi energija, BUKRITA, Baltic Solar Solutions, SoliTek Cells, Saulės Grąža, Solet Technics, Precizika-MET SC, Modus Energy Solutions... это далеко не полный список проектных и производственных предприятий, работающих сегодня в солнечной отрасли.

Но это не просто отдельные предприятия. Развитие СЭ в стране имело, как минимум, две особенности: тесная, органическая связь с наукой. И наличие общей идеологии, выраженной в ориентации на наукоемкую, достаточно затратную, но зато высококачественную продукцию с большим содержанием ноу-хау. Это предопределило, что она легко проникает на рынки, где это ценится и можно получить хорошую цену.

Именно такой симбиоз и интеграция и позволяет говорить о рождении в Литве не просто отрасли, а кластера. Солнечного кластера.