В окрестностях Лейпалингиса полиция разыскивает пропавшего мужчину

19 февраля, в 12 ч., в деревне Думбляускай (Лаздийский район), из дома ушел и не вернулся 77-летний Чесловас Куцкайлис. Мужчина болен, он с трудом ориентируется в пространстве.

Приметы: 185 см, худощавого телосложения, на нем была теплая синяя рубашка, кожаная кепка, джинсы.

Полиция вместе с близкими пропавшего обыскала окрестности, припограничную зону. В розысках участвовал кинолог с собакой. На дороге полиция останавливала автомобили и спрашивала о пропавшем. Один из водителей рассказал, что подвез Куцкайлиса до Лейпалингиса.

В среду поиски продолжились в окрестностях Лейпалингиса, на дороге Лейпалингис-Сейрияй. В поиске будут участвовать полицейские Лаздийского и Друскининкайского районов.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просьба связаться с полицией, со следователем Довиле Паулюконите по номеру +370 700 65 506, +370 618 64870 или 112.