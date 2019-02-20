Swedbank подозревается в отмывании миллиардов евро; в том числе из России

По данным шведской корпорации телерадиовещания SVT, шведский банк Swedbank подозревают в обширном и систематическом отмывании денег, которое продолжалось около десятилетия и было связано с балтийскими филиалами Danske Bank.

Как сообщили в передаче Uppdrag Granskning, денежный поток между Swedbank и балтийскими филиалами Danske Bank составлял не менее 40 млрд шведских крон (5,8 млрд евро). Среди них есть перечисления от фирм, которые засветились в громких скандалах: российском "деле Сергея Магнитского" и истории об азербайджанской отмывочной, с помощью которой отмывались богатства, незаконно полученные элитой Азербайджана.

По данным SVT, денежные переводы, в ходе которых предположительно отмывали деньги, совершались в период 2007-2015.

В расследовании участвовал латвийский центр Re:Baltica, который убедился, среди клиентов латвийского подразделения Swedbank были фирмы, чьи деньги или их истинные владельцы должны были вызвать вопросы у надзирающих учреждений и банка.

У эстонской газеты Postimees имеются данные о связи более десяти эстонских клиентов Swedbank с подозрительными денежными потоками. Суммы сделок, связанных с их расчетными счетами, превышают миллионы, а временами десятки миллионов долларов.

Как в Эстонии, так и в Латвии (в также в Швеции) Swedbank ответил на озвученные подозрения стандартным комментарием, в котором отсутствует ответ по существу: "Мы не терпим отмывания денег и считаем его крайне серьезным преступлением. В современном банковском деле это безусловно один из самых серьезных вызовов, с которыми мы боремся. Для отмывания полученных незаконным путем денег, постоянно изобретая новые способы, пытаются использовать финансовые институты и поэтому мы придаем большое значение превентивной работе. Это для нас приоритет".

Как показало расследование SVT, через Swedbank также прошла часть отмывавшихся в связи с делом Сергея Магнитского денег.