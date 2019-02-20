Налог на второе жилье: почему к этому вопросу стоит вернуться

Идея расширения базы недвижимости, которая может облагаться налогами, витает уже давно. Чаще всего Литву призывают это сделать МВФ и Организация экономического сотрудничества и развития. Однако в прошлом году правительство Литвы не приняло предложение обложить налогом в размере 0,3% все жилье, за исключением основного. Правда, не исключено, что к этой идее вернутся в 2020 году.

Эксперты не считают, что введение такого налога серьезно изменит рынок жилья в Литве за короткое время, Но это, по их мнению, может защитить от формирования пузыря на рынке недвижимости.

Министерство в прошлом году предлагало обложить налогом в размере 0,3% все не основное жилье (второе, третье и т.д.) – квартиры, частные дома, коттеджи. Кроме того, если общая стоимость всей жилой недвижимости одного лица превысит 220 000 евро, то все что выше этой суммы облагалось бы – 0,5% тарифом.

"Если такая поправка к закону все же была бы принята, то она коснулась бы примерно 220 000 граждан, а госбюджет получил бы 11 млн. евро. По оценке Минфина, 70% жителей, которых это коснулось бы, платили бы до 30 евро в год", – сказала представитель банка Bigbank Наталья Козикене.

По ее словам, останется в силе и действующий сейчас прогрессивный налог на недвижимость, который платят люди, чью недвижимое имущество стоит больше 220 000 евро – тут уже род имущества не важен – они платят от 0,5 до 2% налог.

По словам Козикене, план обложить налогом второе и т.д. жилье коснулся бы небольшой части населения, поскольку большинство покупает в Литве жилье именно для себя.

"Среднестатистический покупатель недвижимости в Литве сейчас - человек 30–35 лет, приобретающий жилье стоимостью 100 000–150 000 евро для себя, а не в качестве инвестиции. Их новый налог не коснется. Налог на второе жилье коснется тех людей, которые намерены покупать жилье, чтобы сдавать его в аренду. Но налог будет небольшим, поэтому вряд ли люди откажутся от инвестиции. Кроме того, дополнительные расходы они могут включить в стоимость арендной платы", – сказала Козикене.

Однако такое решение может остановить тех, кто приобретает для сдачи в аренду больше жилья. Кроме того, введение налогов может заставить банки более пристально оценивать клиента, покупающего второе, третье

т.д. жилье.

Представитель агентства недвижимости Ober-Haus Саулюс Вагонис также считает, что новый порядок не окажет большого влияния на рынок недвижимости.

"Я не думаю, что налог на второе жилье значительно снизит спрос на недвижимость и подействует на цены. Сейчас рынок здоров, большую часть жилья люди покупают для себя, а не для аренды. Хотя точных подсчетов нет, но, по моей оценке, в Вильнюсе сейчас не больше 20% жилья покупают в качестве инвестиций, в других городах - до 10%. Поэтому серьезного воздействия на рынок это не будет иметь", – сказал Вагонис, который заметил, что введение этого налога может защитить от пузыря недвижимости.