Danske Bank объявил об уходе из стран Балтии и России. Заподозрен в отмывании денег

Датский Danske Bank прекращает работу на литовском рынке, а также в Латвии, России и Эстонии, сообщает Медуза.

Такое решение, говорится в заявлении кредитной организации, принято после того, как банк заподозрили в отмывании денег через отделение в Эстонии. Работу в этой стране Danske Bank сворачивает по требованию финансовой инспекции.

Покинуть Литву и Латвию, а также Россию, Danske Bank решил «в соответствии со стратегией банка по борьбе с отмыванием денег», цитирует РБК заявление кредитной организации.

Предполагается, что через эстонское отделение Danske Bank проводились сомнительные операции, в том числе по отмыванию денег нерезидентов-россиян, более чем на 200 миллиардов евро. Дело Danske Bank стало одним из крупнейших в своем роде. Расследования деятельности банка проводят как в Европе, так и в США.