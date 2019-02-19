Новый поворот в истории Национального стадиона: правительство обсуждает отказ от финансирования

Министры финансов и внутренних дел Литвы 19 февраля заявили, что вильнюсская власть должна искать для финансирования строительства национального стадиона "альтернативные источники".

Об этом члены правительства Литвы заявили за 1 день до голосования в горсовете по концессионному соглашению.

"Мы предлагаем мэрии решать вопрос поиска альтернативных источников финансирования, может путем перераспределения финансирования других проектов", – сказал министр внутренних дел Эймутис Мисюнас.

Министр финансов Вилюс Шапока сказал, что "первичная модель финансирования стала ненадежной".

Министры утверждают, что сейчас этот проект находится под угрозой - возможно, он лишиться финансирования ЕС.