В Шяуляй загорелся внедорожник кандидата в мэры

В ночь на 19 февраля в Шяуляй обгорел внедорожник кандидата в мэры Мариюса Велички.

"Подозревают поджог, машина была исправной", – сказала BNS представитель ГКП Шяуляйского округа Гайлуте Смагрюнене.

Предполагают, что в машине выбили боковое стекло, а потом подожгли ее. Рядом с машиной нашли 5-литровую канистру с остатками горючей жидкости.

Начато расследование по факту попытки уничтожения чужого имущества. Владелец указал, что нанесен ущерб на сумму 30 000 евро.

Внедорожник кандидата Grand Jeep Cherokee (2015 г.в.) стоял на ул. Стотес, во дворе многоквартирного дома. Около 8.30 ч. на место происшествия приехала полиция и пожарные-спасатели.

"На данный момент я могу лишь подтвердить, что мой автомобиль был поврежден. Я очень надеюсь, что эксперт установит причину возгорания, и надеюсь, что это не был преднамеренный поджог", – сказал Величка.

Величка - юрист. В 2013–2016 гг. он был вице-министром обороны Литвы, сейчас является заместителем главы администрации Шяуляйской мэрии.

Величка является кандидатом на пост мэра Шяуляй. Он - кандидат Партии труда.