Подписаться за кандидата в президенты можно и по интернету, но нужно проявить терпение

Даля Пликуне ru.DELFI.lt

rinkejopuslapis.lt

Жители Литвы массово пытаются подписаться за кандидата в президенты на портале rinkejopuslapis.lt, однако выяснилось, что из соображений безопасности на портале действуют определенные ограничения. Одновременно заполнять бланки на портале может только установленное количество пользователей. Сейчас можно подписаться за кандидата по интернету, но надо проявить терпение, Главизбирком (ГИК) с поставщиком услуги пытаются найти способ увеличения числа пользователей.

"Сегодня ГИК выдал листы для сбора подписей 9-ти потенциальным кандидатам в президенты Литвы, и сделал доступным портал rinkejopuslapis.lt. Из соображений безопасности на сайте ограничено число потенциальных пользователей. Избирательная комиссия для обеспечения максимальной безопасности сайта наблюдает за действиями каждого пользователя", – сказала DELFI председатель ГИК Лаура Матийошайтите. Статьи по теме: Вальдемар Томашевский примет участие в президентских выборах Кандидаты на пост президента Литвы подали заявки в Главизбирком По ее словам, видно, что сегодня портал пользуется большой популярностью. "За первые два часа с момента запуска электронной системы к порталу подключились больше 2500 граждан. Сейчас мы видим, что это самая популярная электронная услуга, доступ к которой возможен через ворота электронной власти", – сказала Матийошайтите. По ее словам, сейчас ищут техническое решение, которое могло бы улучшить доступ к сайту и оставить электронную подпись за конкретного кандидата большему числу пользователей. "С учетом того, что интерес огромен, мы как раз работаем с поставщиком услуги над увеличением числа пользователей", – заметила Матийошайтите. DELFI уже сообщал, что подписаться за кандидата, возможно, получится не сразу. Если пользователей слишком много, то когда выбираешь конкретного кандидата, ты оказываешься на главной странице. Лица, которые хотят стать кандидатами в президенты Литвы, должны до конца марта собрать не меньше 20 000 подписей потенциальных избирателей.

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