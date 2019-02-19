ГНИ ограничивает возможность регистрации чеков для участия в лотерее

Государственная налоговая инспекция (ГНИ) ограничила количество чеков, которые может зарегистрировать один человек, чтобы пресечь случаи злоупотребления.

"50 в день или 350 в неделю. Такое количество выбрали, чтобы не ограничивать возможность честных и активных участников получать выигрыши, однако при этом будет пресечена возможность регистрации чужих чеков за товары или услуги", - сказал представитель ГНИ Роландас Пунцявичюс.

По его словам, до сих пор не было ограничено количество регистрируемых одним человеком чеков (это возможно по номеру телефона), а данные о том, сколько в среднем регистрирует один человек, не фиксировались.

"Однако, поскольку было решено увеличить число мест, чеки которых пригодны для регистрации, было решено ограничить число чеков до 350 в неделю", - сказал Пунцявичюс.

Напомним, что с 18 февраля действуют новые правила в чековой лотерее ГНИ. Призовой фонд был увеличен до 300 000 евро, увеличивается и количество недельных выигрышей.

Каждый вторник будут объявлять не 10, а 100 победителей, которые выиграют по 50 евро. По действовавшим раньше правилам, в неделю можно было выиграть в общей сложности 2000 евро, сейчас эта сумма выросла до 5000 евро. Раз в неделю разыгрывается выигрыш в размере 5000 евро.

Расширено и число мест, чеки которых принимаются в лотерее. Отныне сюда входят и магазины, за исключением магазинов 6 крупных сетей Maxima, Iki, Rimi, Norfa, Lidl и Senukai.

Некоторые торговцы оценили такое решение как искажающее конкуренцию.

В лотерее можно регистрировать только фискальные чеки кассового аппарата с логотипом LTF, если в чеке выбит 1 евро и больше.