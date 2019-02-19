Около цыганского табора в Вильнюсе обнаружено тело мужчины

ru.DELFI.lt

Foto: Vilniaus aps. VPK nuotr.

19 февраля, в 7.50 ч., в Вильнюсе, на ул. Метало, у здания Ромского общественного центра, находящегося на окраине табора, прохожий заметил лежащего на земле молодого человека с окровавленным лицом.

Врачи скорой помощи констатировали, что мужчина мертв. В таборе или рядом с ним тела мертвых людей находят довольно часто. часто это бывают скончавшиеся от передозировки наркоманы. Причину смерти обнаруженного 19 февраля мужчины установят эксперты.

Įvertink šį straipnį Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį. 1

2

3

4

5 ( 0 žmonių įvertino) 0

Рекомендуем: