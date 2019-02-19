Врачи скорой помощи констатировали, что мужчина мертв.
В таборе или рядом с ним тела мертвых людей находят довольно часто. часто это бывают скончавшиеся от передозировки наркоманы. Причину смерти обнаруженного 19 февраля мужчины установят эксперты.
19 февраля, в 7.50 ч., в Вильнюсе, на ул. Метало, у здания Ромского общественного центра, находящегося на окраине табора, прохожий заметил лежащего на земле молодого человека с окровавленным лицом.
Врачи скорой помощи констатировали, что мужчина мертв.
В таборе или рядом с ним тела мертвых людей находят довольно часто. часто это бывают скончавшиеся от передозировки наркоманы. Причину смерти обнаруженного 19 февраля мужчины установят эксперты.