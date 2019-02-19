Правительство Литвы проведет информационную кампанию о референдуме по гражданству

Представители министерств Литвы во вторник обсудят в правительстве планы информационной кампании по референдуму о двойном гражданстве.

Заместитель канцлера правительства Дейвидас Матулёнис говорит, что на межинституциональном совещании правительственная канцелярия намерена призвать министерства подготовить вероятные ответы на возникающие в обществе вопросы.

"Мы уже объявили конкурсы на информирование. К министерствам будет просьба, чтобы в рамках своей компетенции они предоставили конкретные ответы на вопросы о сохранении гражданства, которые чаще всего возникают у граждан. Потому что пока министерства дают ответы довольно вяло", - сказал вице-канцлер BNS.

В прошлую пятницу Конституционный суд (КС) разъяснил, что референдум может проводиться только один день, и теперь намечается провести его 12 мая, во время первого тура президентских выборов. По этому вопросу еще должен принять решение Сейм.

На кампанию по информированию о референдуме правительство выделило 230 000 евро.

По словам Д. Матулёниса, объявлены отдельные публичные конкурсы, чтобы установить, какого рода информация должна быть обнародована, а также на обнародование самой информации в СМИ. Завершить этот процесс намечается в течение нескольких недель.

"Скорее всего, кампания будет начата в конце марта. Но мы не будем заниматься агитацией, не станем высказываться "за" или "против", потому что именно так для нас сформулировано поручение правительства, что мы должны информировать общество о том, что референдум будет", - сказал он.

На референдуме планируется вынести вопрос, согласны ли граждане страны разрешить двойное гражданство лицам, уехавшим на жительство в страны, соответствующие "критериям евроатлантической интеграции". Конкретные страны намечается установить законом.

Сейчас двойное гражданство не разрешено эмигрантам, уехавшим из Литвы после восстановления независимости и получившим гражданство новой страны проживания.