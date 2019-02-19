В магазинах появились первые литовские овощи, цена в хозяйстве и в магазине отличается в два раза

До календарной весны осталось две недели, и в литовских теплицах появился урожай первых литовских овощей.

"Уже много лет наши партнеры поставляют в магазины сети Maximа литовские огурцы. Сейчас в магазинах также можно найти выращенный в Литве салат Айсберг, простой салат в горшочках, разные виды зеленого салата, оаклиф, базилик, мелиссу, мяту в горшочке и зеленый лук", – сказал Паулюс Стонис, представитель сети по связям с общественностью. Он заметил, что на данный момент сотрудничают с 10 кооперативами, объединяющими больше 50 фермеров, поставляющих свежие литовские овощи.

Правда, цены на них немного выше, чем в прошлом году в это время года. По данным Maximа, в среднем цены стали на 10% выше – они увеличились не только в Литве, но и в соседних странах, поскольку урожай был хуже. Спрос растет, предложение уменьшилось, поэтому и растет цена.

В хозяйстве Аудрюса Юшки первые литовские помидоры появятся в апреле, а короткоплодные огурцы - в марте. Сейчас в хозяйстве собирают урожай длинноплодных огурцов, правда, их немного.

По словам фермера Руты Юшкене из Аникщяйского района, помидоры сейчас цветут, уже есть первые грозди, формируются вторые. Рассаду Юшкисы покупают в Польше или Финляндии.

"Первые помидоры появятся во второй половине апреля. Цены на них, более менее стабильны и не меняются, хотя сложно точно сказать, какой будет цена первых помидоров и теплиц. Цены диктует Европа – Польша, Голландия, Испания. Литовские фермеры просто приспосабливаются. Мы не можем их диктовать. Сколько дадут, за столько и продаем", – сказала DELFI Юшкене.

Хозяйство Юшки поставляет продукцию во все крупные ТЦ Литвы.

Сейчас собирают урожай длинноплодных огурцов, они появились с середины декабря. Их продают по 2,30–2,40 евро за кг без НДС. Правда, в магазинах огурцы продают в два раза дороже. На сайте одного из крупных сетей указана цена 6 евро.

Короткоплодные огурцы должны появиться с середины марта. Этими овощами хозяйство Юшки торгует уже 12 лет. По прогнозу Юшкене, их будут продавать ТЦ по 2,5 евро за кг. По ее словам, цена после введения евро почти не изменилась.

Зеленый лук в хозяйстве продают по 4 евро за килограмм, а на сайте одного из ТЦ указана цена 7,9 евро.

Недавно появилась информация о том, что польские короткоплодные огурцы весной будут стоить очень дорого. В феврале сообщалось, что их килограмм будет стоить 10-12 евро. По словам директора по расширению бизнеса хозяйства Kietaviškio gausa Каролиса Монтвилы, литовским потребителям нечего бояться. Литовские овощи столько стоить не будут.

"Не будут стоить столько литовские огурцы. Таких цен никогда у нас не было. Мы общаемся с торговыми сетями, думаем, что найдем компромисс, и литовский потребитель получит первые огурцы по более низкой цене, нежели та, что объявили на первые польские огурцы.

Пока сложно прогнозировать цены. Мы не знаем, какими будут расходы, может еще вернутся морозы, не знаем, будет ли достаточно света, каким будет урожай. Этот бизнес всегда сопряжен с риском. То же самое касается и помидоров", – сказал DELFI Монтвила.

По словам Стониса, до сих пор местным производителям удавалось конкурировать с зарубежными поставщиками. Как будут обстоять дела в этом году, будет зависеть и от погоды, это основной фактор, который обусловит урожай и цену. Как и покупатели, торговые сети отдают первенство литовским овощам. Сегмент свежих литовских овощей в магазинах расширяется.