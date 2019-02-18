Таможенные криминалисты все чаще расследуют торговлю допингом

Сотрудники Криминалистической службы литовской таможни все чаще начинают досудебные расследования, связанные с незаконной торговлей допингом.

В распространенном в понедельник сообщении говорится, что криминалисты с 2018 года задержали 32 посылки и анаболическими стероидами.

На минувшей неделе должностные лица провели обыски на дому у жителей Зарасай. Называемый в качестве подозреваемого Й. С., возможно, несколько лет распространил среди литовских покупателей почти тысячу посылок с допингом.

Во время обысков у него обнаружено небольшое количество стероидных анаболиков, а также 9 тыс. евро наличными. У подозреваемого взята подписка о не выезде. Ему грозит штраф, либо лишение свободы сроком до 4 лет. Начатым в прошлом году расследованием руководит Вильнюсская окружная прокуратура.

Криминалисты таможни с 2018 года начали 13 досудебных расследований, связанных с отправкой допинга в Литву и из нее.

В июле 2018 года, в ходе расследования в Каунасе был обнаружен склад, на котором находилось почти 57 килограммов допинговых веществ.

Есть подозрения в том, что владелец склада, один из руководителей пищевых добавок для спортсменов незаконно торговал допинговыми веществами. На почте были задержаны почти шестьдесят посылок с запрещенными препаратами, которые должны были отправиться в США, Германию, Великобританию, Новую Зеландию и другие страны мира.