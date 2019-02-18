Глава МИД Литвы призывает ЕС увеличивать помощь украинским регионам Азовского моря

Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс в понедельник призвал Евросоюз (ЕС) увеличить помощь испытавшим влияние России украинским регионам Азовского моря.

"Страна искусственно дестабилизируется, несет экономические убытки, нарастает угроза возобновления военного конфликта. Министр Л. Линкявичюс призвал обратить внимание на то, что и в таких сложных условиях процесс реформ в Украине продолжается, а также призвал увеличить предоставление целевой помощи испытавшим влияние России регионам Азовского моря", - говорится в сообщении министерства.

Как сообщается, такой призыв Л. Линкявичюс сформулировал во время проходившего в Брюсселе заседания министров ИД стран-членов ЕС.

В ноябре прошлого года Россия возле Керченского пролива обстреляла и переняла три украинских корабля, которые пытались пройти из Черного моря в украинский порт Мариуполь в Азовском море, она также арестовала экипажи кораблей.

Киев обвиняет Россию в препятствовании экономическому судоходству на юге Украины, чтобы таким образом дестабилизировать экономику этой страны.

МИД Литвы указал, что Россия продолжает игнорировать Минские соглашения, осуществляет агрессию на Востоке Украины и в Черном море, блокирует свободную навигацию в Азовском море, применяет и вводит новые экономические санкции.

"Необходим действенный, пропорциональный и политически ответственный ответ ЕС на российскую агрессию в Украине/Керченском проливе - задержанные моряки еще находятся в плену, не обеспечено беспрепятственное судоходство через Керченский против и в Азовском море", - приведены в пресс-релизе слова Л. Линкявичюса.

"Мы не можем мириться со стремлением России присвоить Азовское море, нам следует требовать выполнения международных конвенций о свободном судоходстве. Мы ценим достигнутое ЕС политическое соглашение о расширении индивидуальных санкций в отношении российских должностных лиц, связанных с событиями в Черном море", - добавил он.

Министр также призвал ЕС конкретными средствами закрепить положения о непризнании аннексии Крыма.

Россия аннексировала этот полуостров в марте 2014 года. Спустя несколько месяцев на Восточной Украине начался конфликт между поддерживаемыми Москвой сепаратистами и ВСУ.

Министры ИД стран ЕС также приветствовали прогресс Украины в проведении реформ.