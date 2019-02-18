В Главизбирком явился еще один потенциальный кандидат в президенты

18 февраля в Главизбирком явился еще один потенциальный кандидат в президенты – 44-летний вильнюсец Томас Шимайтис, который обещает сказать то, что другие сказать бояться и надеется взбудоражить своими предложениями.



"По сути я представляю себя как правого кандидата. Я непартийный, никогда не участвовал в политической жизни, только писал комментарии, как и большинство жителей Литвы", – сказал Шимайтис.

В публичном пространстве можно найти информацию о том, что Шимайтис прославился оскорбительными комментариями в адрес исполнительницы Валерии Ильинайте.

Он сказал, что сам из Вильнюса, окончил экономический факультет Вильнюсского университета, владеет четырьмя языками – литовским, польским, русским и английским.

Шимайтис надеется, что наберет как минимум 7% голосов, и вернет залог.

"Я надеюсь взбудоражить общество своими предложениями и привлечь жителей Литвы разных политических взглядов", – сказал он.

Одна из идей этого кандидата в решении вопроса о двойном гражданстве "решать и вопрос граждан других стран ЕС, и переводить сюда людей вместе с производственными цехами, сразу с рабочими местами".