Депутат Гражулис зарегистрировался кандидатом в президенты

18 февраля, в последний день регистрации, в Главизбирком обратился депутат Пятрас Гражулис. Он зарегистрировался кандидатом в президенты Литвы.

Гражулис представил необходимые документы для участия в выборах в Европарламент, а потом направился в кабинет, в котором регистрируют кандидатов в президенты.

DELFI напоминает, что сегодня самая большая интрига – станет ли кандидатом в президенты мэр Каунаса Висвальдас Матийошайтис. Эта интрига возникла после того, как в повестке дня мэра появился загадочный визит в Вильнюс, названный "деловой встречей".

DELFI напоминает, что до 18 февраля ГИК зарегистрировал 11 претендентов в кандидаты в президенты Литвы. Они станут кандидатами, когда представят списки с 20 000 подписей потенциальных избирателей.

Подписи надо представить до конца марта, окончательный список кандидатов выяснится к середине апреля.