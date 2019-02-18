Радары отключили, но их сменили непомеченные "сюрпризы"

С середины февраля в Литве не работают радары, которые были установлены на дорогах между городами. В результате некоторые лихачи решили вернуться к своим привычкам, забывая о ПДД. Однако полиция предупреждала, что не потерпит этого и свое слово сдержала. На дороги выехали непомеченные автомобили, камеры которых зафиксировали десятки нарушителей.

Одно видео полиция разместила в фейсбуке. На кадрах можно увидеть мчащиеся на большой скорости автомобили.

"Самое распространенное нарушение ПДД – превышение допустимой скорости, обгон в запрещенных местах, пользование телефонами, кроме того, водители нередко не останавливаются у знака СТОП", – указала полиция.

Выложенное видео стало поводом к дискуссии в интернете. Одни возмущались, что полиция намеренно ездит там, где допустима более высокая скорость, медленнее, чем можно, провоцируя водителей на обгон непомеченного автомобиля.

Однако полиция пояснила, что небезопасный обгон был зафиксирован на дороге, где допустимая скорость составляет 70 км/ч, а нарушители ехали на 20-25 км/ч быстрее.

Были и пользователи, которые одобряли такие акции. Некоторые считают, что многие спустили тормоза, когда почувствовали приближение весны.

Полиция делится простым советом: "Соблюдайте ПДД, в противном случае, не удивляйтесь, если увидите перед собой непомеченный автомобиль полиции".