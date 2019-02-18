Мужчины в лесу спасли попавшую в беду косулю

Мужчины, отправившиеся в лес Пасвальского района, чтобы разложить там корм для диких животных, даже не подозревали, что их поездка станет операцией по спасению молодой косули. Мужчины ехали вдоль реки, когда увидели, что кто-то мечется в воде. Выяснилось, что под лед провалилась молодая косуля.

Об операции по спасению животного на своей странице в фейсбуке рассказал один из ее участников - Дейвидас Грибас.

"Косуля попала в воду на охотничьих угодьях охотничьего кружка Vaškai. Мы везли животным в лес корм и заметили, что что-то мелькает в овраге. Остановились и увидели, что там – молодая косуля", – рассказал Грибас.

Мужчина поделился видео с читателями портала GRYNAS.lt.

Мужчинам удалось спасти животное, но казалось, что оно не очень ориентируется в пространстве. Мужчины предположили, что косуля либо ослабела, либо находится в одурманенном состоянии (такое возможно, если животные едят озимый рапс). В озимом рапсе есть токсические вещества, которые поражают печень животных. Нередко животные гибнут.

Отведавшие такого рапса животные не ориентируются в пространстве, ведут себя дружелюбно, подпускают к себе человека.

Спасенная косуля убежала в сторону леса.