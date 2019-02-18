Литва: суд сократил в три раза штраф за демонстрацию запрещенного российского телеканала

Суд снизил до 50 000 евро штаф, которым была наказана компания услуг телевидения Init по прошлогоднему решению Литовской комиссии по радио и телевидению (ЛКРТВ). Компания не соблюдала запрет на трансляцию канала "РТР Планета" и других его версий.

В апреле прошлого года ЛКРТВ за несоблюдение запрета наказала компанию штрафом в 150 000 евро.

В пятницу Вильнюсский окружной административный суд констатировал, что ЛКРТВ обоснованно ограничила ретрансляции российского телевидения, поскольку его передачи подстрекали к войне и национальной розни.

"По мнению суда, комиссия также обосновано оштрафовала Init за совершенные нарушения. Однако, с учетом продолжительности нарушения, неопределенности последствий и факта того, что Init совершила его впервые, суд сократил сумму штрафа до 50 000 евро", – сообщила BNS представитель суда по связям с общественностью Сигита Яцинявичене-Балтадуоне.

Вместе с Init заявителем в этой деле была и Российская государственная Телерадиовещательная компания, а также общественная организация "Российская общественность для управления проектами в сфере массовой информации и коммуникации".

Ретрансляции "РТР Планета" в Литве были запрещены на год, с 14 февраля прошлого года. Ретрансляторов обязали остановить трансляции до 23 февраля, однако комиссия установила, что Init демонстрировала канал еще 1 марта.

Init в судах оспаривала решение, мотивируя тем, что комиссия запретила трансляцию только "РТР Планеты", но не другую версию канала – "Россия РТР". Комиссия доказывала, что решение касается всех версий канала.

Решение сократить штраф, назначенный Init, принимала судейская коллегия.

Запрет на ретрансляцию "РТР Планета" в Литве заканчивается в эту субботу, 23 февраля. Ретрансляции канала в Литве по причине подстрекательств к войне и розни запрещались и в 2015-ом, а также в 2016-ом годах.