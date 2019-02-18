Мошенники за якобы пропавшие посылки требовали тысячи евро

Посылаешь простую посылку, а потом заявляешь, что адресат ее не получил и требуешь компенсацию, которая может составлять тысячи евро. Такую схему совсем недавно вскрыла компания "Литовская почта".

Об этой схеме порталу DELFI рассказал глава департамента охраны компании Андрюс Варнялис. Он рассказал, что все материалы переданы правоохране, ведется расследование.

Действия "Литовской почты" уже принесли результат. Если в 2017 году выплатили компенсации на сумму 274 000 евро, то в 2018 году эта сумма была на 54% меньше – 126 000 евро.

"И все только потому, что эту проблему рассмотрели во всех подробностях, – сказал Варнялис.

Новый департамент начал работать после прихода нового директора компании. С 23 февраля 2018 года компанию возглавляет Аста Сунгайлене.

"Подробнее рассмотрели механизм выплаты компенсаций. В действиях некоторых клиентов выявили признаки преступной деятельности.

Т.е. клиенты, злоупотребляли правом на получение компенсаций, обращались в компанию и обманывали, называя большое количество якобы пропавших посылок, и требовали от "Литовской почты" выплатить компенсации", – рассказал Варнялис.

Собеседник сказал, что не хотел бы рассказывать обо всех подробностях действовавшего механизма, чтобы не привлечь потенциальных мошенников.

Однако в общих чертах – подозреваемые высылали за границу регистрированные посылки или посылки, которые оценивали на определенную сумму.

"В случае исчезновения зарегистрированной посылки "Литовская почта" должна компенсировать до 30 евро. Такая сумма установлена в международных законодательных актах.

Скажем, даже если посылка стоит 1 евро, но ты предъявляешь претензию и получаешь в 30 раз больше", – рассказал Варнялис.

По его словам, подозреваемые высылали большое количество небольших посылок с единственной целью – получить компенсацию.

"Иными словами, это своеобразный способ наживы – идешь на почту, высылаешь недорогую посылку за границу, а потом пишешь претензию, заявляешь, что посылка пропала, требуешь компенсации.

Иногда у мошенников есть сообщники за границей, которые заявляют, что не получили посылку. А иногда вообще высылают посылку вникуда, по какому-то выдуманному адресу", – сказал Варнялис.

"Конечно, посылок много, и случается, что некоторые на самом деле пропадают, но не в таком объеме, как пишут в СМИ", – сказал Варнялис.

Как вся эта схема работает на посылках, которые оценили в какую-то сумму.

"Например, можно выслать вещь и оценить ее в 1000 евро – человек сам оценивает посылку. В таком случае компенсация составляет не 30 евро, а 1000 евро", – заметил Варнялис.

Он согласился с тем, что бывают и реальные исчезновения посылок, не связанные с мошенничеством.

"В таких случаях "Литовская почта" ответственно выплачивает компенсацию, клиенты от этого не страдают", – заметил собеседник.

Варнялис указал, что мошенников вызвало неосторожное поведение.

"Мы замечаем, что неоднократно обращается один и тот же человек, замечаем, что он декларирует большое количество, иногда сотни посылок, это необычно.

Еще один момент – как это у одного и того же человека пропадает такое большое количество посылок. На практике такое невозможно, не бывает так, что посылаешь 100 посылок, и все они исчезают", – рассказал он.

Почему в течение долгого времени эту схему никто не замечал? Варнялис отметил, что этот вопрос лучше задать его коллегам, которые работали до появления Департамента.

Поскольку расследование не завершено, Варнялис не мог назвать точное число подозреваемых.

"До 10 человек. Все они - литовцы, но могут быть и сообщники за границей", – заметил он, сказав, что надеется, что с них взыщут нанесенный компании ущерб.

Представитель "Литовской почты" сказал, что сейчас все обращения за компенсациями рассматривают очень внимательно.