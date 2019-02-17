И в наши дни, люди, ощущающие ностальгию по тому времени, часто как аргумент приводят счастливые семьи и процветание страны, но реальная ситуация - это большое число абортов, переполненные детские дома, насилие в семье.

50 лет назад самым надежным средством контрацепции было воздержание или аборт, а вместо детских садов порой строили детские дома. Докторант Литовского института истории Ева Астромскайте, занимающаяся этой темой, сказала, что были положительные примеры, но общая ситуация была достаточно драматической.

Статьи по теме:
"Детские" деньги позволили создать карту семей: выделили семьи с самой сложной ситуацией  (1)
В начале года началась небольшая неразбериха: родители озадачены вопросом "детских" денег  (3)

Когда улучшилась финансовая ситуация, стали строить больше детских садов и детских домов. В новых районах строили детские сады, но до 80-ых функции детских садов нередко выполняли детские дома и дома малютки, которые всегда были переполнены. Там оказывались и дети их нормальных, не асоциальных семей.

"Трудно сказать, сколько детей не жили с родителями. Нет одной надежной статистики, разница исчисляется тысячами – в одном месте пишут 5000, в другом 15 000, но реальные цифры могли быть намного выше. Были дома малютки, детские дома, специализированные детские дома, дома инвалидов, где жили дети из нормальных семей", – рассказала Астромскайте.

Хотя в публичном пространстве постоянно говорили о том, что государство способно обо всех позаботиться, не хватало элементарных вещей – одежды, кроватей, зданий.

"Сколько читала документы вильнюсских домов малютки, там писали, что нечем было накрывать детей. Дети были босыми, гуляли на улице босиком. Когда кого-либо из работников ловили на краже из детского дома, они в свое оправдание говорили, что все так делают, просто других не поймали. Всегда самая виноватая - система", – сказала историк.

В некоторых детских домах ситуация была как в лагерях военнопленных – детские дома были переполнены, часто бывали эпидемии, детей бил и персонал. В таких условиях в год умирали 20-30 воспитанников детских домов.

"Болезни распространялись быстро, дети не выздоравливали. Были случаи, когда указывалось, что смерть произошла по вине персонала, из-за недосмотра. Причины смерти устанавливали больничные врачи. В принципе в детских домах не избегали насилия над детьми", – сказала Астромскайте.

Несмотря на то, что о защите детей должны были заботиться работники Комиссии по делам несовершеннолетних, насилие как в семьях, так и в детских домах считалось воспитательной мерой. Конечно, все зависело от ведомства, в одних работали преданные своему делу педагоги, но общая ситуация была неважной.

Данные об усыновлении детей в то время получить очень сложно. Такие дела недоступны по закону защиты персональных данных. Ситуацию осложняет и существовавшая в то время практика временно передавать детей под опеку государству.

Когда было много работы или родители ехали отдыхать, они могли передавать детей государственным ведомствам - на месяц или на несколько месяцев.

Насколько широко это практиковалось, сказать сложно из-за нехватки информации. Часто родители были недовольны результатом такой опеки - дети возвращались исхудавшими, больными, неухоженными.

"В страду в колхозах младенцы и маленькие дети были обузой. Я не говорю о тех детях, которые уже могли помогать. Вот малышей временно и передавали в детский дом. В городах так поступали родители, которые хотели уехать в отпуск", – сказала докторант.

Что касается усыновления, то в то время можно было усыновить ребенка, а потом вернуть его назад в детский дом.

"Действовал такой закон, кроме того, в пропагандной литературе так и было сказано, детей, которых можно усыновить - немного, но вы не переживайте – если вы усыновили ребенка и выяснили, что он нездоров, то можно вернуть его назад", – заметила историк.

В СССР контрацепция была, но от незапланированной беременности она спасала нечасто. С одной стороны это было последствием отрицательного отношения к контрацепции, а с другой - был дефицит, часть мер были ненадежными. Бытовала даже шутка, что лучшая защита от беременности - роды.

Аборты в СССР были легализованы в 1955 году и делались массово, значительно превышали показатель рождаемости.

Как и вопрос воспитания детей, вопрос предохранения от беременности был возложен на женщин. Мужчины в нем не участвовали, а использование презервативов считалось неудобным и не делающим чести. Незапланированных беременностей было в два раза больше, чем запланированных.

Историк отмечает, что статистика дает страшные цифры. По ее словам, немало абортов делали уже имеющие детей женщины, замужние женщины.

Немалая их часть сталкивалась дома как с физическим, так и с психологическим насилием, поэтому женщины шли на аборт, чтобы защитить от насилия детей.. Насилие в семье толковали как личное дело семьи, окружающие не вмешивались в этот вопрос.

"80–90% женщин, которые делали аборты, были замужними, у них уже были дети. Это не были какие-то крайние случаи. Официальная статистика ужасная, в год в Литве рождалось около 20 000 детей. Абортов было как минимум в два раза больше, и это официальные данные, но реально их было как минимум на треть больше, поскольку были криминальные аборты, не все случаи фиксировали в документах", – заметила докторант.

Если аборты были легальны, почему их делали и нелегально? По слова, Астромскайте, во-первых, иногда хотели скрыть факт аборта. Из-за распространения криминальных абортов были и случаи смерти женщин.

"В стране были современные способы контрацепции, но одни из них не использовали, поскольку не хотели, а другие либо грозили побочными эффектами, либо их невозможно было достать, например, таблетки - один месяц купишь, а в следующий - не найдешь, так как не завезли", – рассказала историк.

Причины, по которым детские дома в то время были переполнены, надо искать в самих семьях. После войны изменилось понятие семьи и положение отцов.

По данным историков, в СССР большую роль играли женщины, которые перенимали функции мужчин, а насилие в семье было делом самой семьи.

"За планирование семьи отвечали женщины. На них было и планирование и сам быт, плюс женщинам надо было работать, делать карьеру. особенно, если женщина была одинока, и ей надо было одной содержать семью, таких женщин в Литве было много", – рассказала Астромскайте.

Опыт войны, алкоголизм, психологические травмы и изменение понятия семьи вытесняли мужчин в советское время с позиции главы семьи. Общая тенденция была печальной.

"Отчасти мужчины не считали себя в ответе за семейные дела, за планирование семьи, быт, благосостояние. Все это взвалили на женщин. Существовала культура, которая узаконила безответственность мужчин.

Такие советские "мачо". А женщины понимали, что это мужчины. От них не ждали приличного поведения и ответственных действий", – сказала историк.

Работа, быт, уход за детьми, иногда пожилыми родителями - все это заставляло искать альтернативы. Плюс небольшие доходы, дефицит. Отсюда массовые аборты, передача детей в детские дома.

Помощь государства семьям была символической. Оплата декретного отпуска и пособия многодетным семьям, появившиеся в поздний советский период, составляли меньше половины минимума.

"В текстах, в которых тогда призывали женщин рождать детей, писали, что женщины, у которых есть дети, менее раздражительные, у них реже болит голова, "они меньше крутятся перед зеркалом", апеллировали к женскому эгоизму, подчеркивалось, что иметь детей или нет -дело женщины, мужчина тут не существует", – завершила свой рассказ доцент.