За образом идеальной семьи в советское время скрывалась горькая правда: детские дома и аборты

Гармоничная счастливая семья, вселяющаяся в новостройку – один из мифов, создававшихся в СССР. В сюжете почти каждого фильма упоминали о том, что государство способно позаботиться обо всех. Но что касается реальной жизни, то, например, в Литве это зачастую оставалось красивым сюжетом фильма.

И в наши дни, люди, ощущающие ностальгию по тому времени, часто как аргумент приводят счастливые семьи и процветание страны, но реальная ситуация - это большое число абортов, переполненные детские дома, насилие в семье.

50 лет назад самым надежным средством контрацепции было воздержание или аборт, а вместо детских садов порой строили детские дома. Докторант Литовского института истории Ева Астромскайте, занимающаяся этой темой, сказала, что были положительные примеры, но общая ситуация была достаточно драматической.

Когда улучшилась финансовая ситуация, стали строить больше детских садов и детских домов. В новых районах строили детские сады, но до 80-ых функции детских садов нередко выполняли детские дома и дома малютки, которые всегда были переполнены. Там оказывались и дети их нормальных, не асоциальных семей.

"Трудно сказать, сколько детей не жили с родителями. Нет одной надежной статистики, разница исчисляется тысячами – в одном месте пишут 5000, в другом 15 000, но реальные цифры могли быть намного выше. Были дома малютки, детские дома, специализированные детские дома, дома инвалидов, где жили дети из нормальных семей", – рассказала Астромскайте.

Хотя в публичном пространстве постоянно говорили о том, что государство способно обо всех позаботиться, не хватало элементарных вещей – одежды, кроватей, зданий.

"Сколько читала документы вильнюсских домов малютки, там писали, что нечем было накрывать детей. Дети были босыми, гуляли на улице босиком. Когда кого-либо из работников ловили на краже из детского дома, они в свое оправдание говорили, что все так делают, просто других не поймали. Всегда самая виноватая - система", – сказала историк.

В некоторых детских домах ситуация была как в лагерях военнопленных – детские дома были переполнены, часто бывали эпидемии, детей бил и персонал. В таких условиях в год умирали 20-30 воспитанников детских домов.

"Болезни распространялись быстро, дети не выздоравливали. Были случаи, когда указывалось, что смерть произошла по вине персонала, из-за недосмотра. Причины смерти устанавливали больничные врачи. В принципе в детских домах не избегали насилия над детьми", – сказала Астромскайте.

Несмотря на то, что о защите детей должны были заботиться работники Комиссии по делам несовершеннолетних, насилие как в семьях, так и в детских домах считалось воспитательной мерой. Конечно, все зависело от ведомства, в одних работали преданные своему делу педагоги, но общая ситуация была неважной.

Данные об усыновлении детей в то время получить очень сложно. Такие дела недоступны по закону защиты персональных данных. Ситуацию осложняет и существовавшая в то время практика временно передавать детей под опеку государству.

Когда было много работы или родители ехали отдыхать, они могли передавать детей государственным ведомствам - на месяц или на несколько месяцев.

Насколько широко это практиковалось, сказать сложно из-за нехватки информации. Часто родители были недовольны результатом такой опеки - дети возвращались исхудавшими, больными, неухоженными.

"В страду в колхозах младенцы и маленькие дети были обузой. Я не говорю о тех детях, которые уже могли помогать. Вот малышей временно и передавали в детский дом. В городах так поступали родители, которые хотели уехать в отпуск", – сказала докторант.

Что касается усыновления, то в то время можно было усыновить ребенка, а потом вернуть его назад в детский дом.

"Действовал такой закон, кроме того, в пропагандной литературе так и было сказано, детей, которых можно усыновить - немного, но вы не переживайте – если вы усыновили ребенка и выяснили, что он нездоров, то можно вернуть его назад", – заметила историк.

В СССР контрацепция была, но от незапланированной беременности она спасала нечасто. С одной стороны это было последствием отрицательного отношения к контрацепции, а с другой - был дефицит, часть мер были ненадежными. Бытовала даже шутка, что лучшая защита от беременности - роды.

Аборты в СССР были легализованы в 1955 году и делались массово, значительно превышали показатель рождаемости.

Как и вопрос воспитания детей, вопрос предохранения от беременности был возложен на женщин. Мужчины в нем не участвовали, а использование презервативов считалось неудобным и не делающим чести. Незапланированных беременностей было в два раза больше, чем запланированных.

Историк отмечает, что статистика дает страшные цифры. По ее словам, немало абортов делали уже имеющие детей женщины, замужние женщины.

Немалая их часть сталкивалась дома как с физическим, так и с психологическим насилием, поэтому женщины шли на аборт, чтобы защитить от насилия детей.. Насилие в семье толковали как личное дело семьи, окружающие не вмешивались в этот вопрос.

"80–90% женщин, которые делали аборты, были замужними, у них уже были дети. Это не были какие-то крайние случаи. Официальная статистика ужасная, в год в Литве рождалось около 20 000 детей. Абортов было как минимум в два раза больше, и это официальные данные, но реально их было как минимум на треть больше, поскольку были криминальные аборты, не все случаи фиксировали в документах", – заметила докторант.

Если аборты были легальны, почему их делали и нелегально? По слова, Астромскайте, во-первых, иногда хотели скрыть факт аборта. Из-за распространения криминальных абортов были и случаи смерти женщин.

"В стране были современные способы контрацепции, но одни из них не использовали, поскольку не хотели, а другие либо грозили побочными эффектами, либо их невозможно было достать, например, таблетки - один месяц купишь, а в следующий - не найдешь, так как не завезли", – рассказала историк.

Причины, по которым детские дома в то время были переполнены, надо искать в самих семьях. После войны изменилось понятие семьи и положение отцов.

По данным историков, в СССР большую роль играли женщины, которые перенимали функции мужчин, а насилие в семье было делом самой семьи.

"За планирование семьи отвечали женщины. На них было и планирование и сам быт, плюс женщинам надо было работать, делать карьеру. особенно, если женщина была одинока, и ей надо было одной содержать семью, таких женщин в Литве было много", – рассказала Астромскайте.

Опыт войны, алкоголизм, психологические травмы и изменение понятия семьи вытесняли мужчин в советское время с позиции главы семьи. Общая тенденция была печальной.

"Отчасти мужчины не считали себя в ответе за семейные дела, за планирование семьи, быт, благосостояние. Все это взвалили на женщин. Существовала культура, которая узаконила безответственность мужчин.

Такие советские "мачо". А женщины понимали, что это мужчины. От них не ждали приличного поведения и ответственных действий", – сказала историк.

Работа, быт, уход за детьми, иногда пожилыми родителями - все это заставляло искать альтернативы. Плюс небольшие доходы, дефицит. Отсюда массовые аборты, передача детей в детские дома.

Помощь государства семьям была символической. Оплата декретного отпуска и пособия многодетным семьям, появившиеся в поздний советский период, составляли меньше половины минимума.

"В текстах, в которых тогда призывали женщин рождать детей, писали, что женщины, у которых есть дети, менее раздражительные, у них реже болит голова, "они меньше крутятся перед зеркалом", апеллировали к женскому эгоизму, подчеркивалось, что иметь детей или нет -дело женщины, мужчина тут не существует", – завершила свой рассказ доцент.