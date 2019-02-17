Во многих городах Литвы в День восстановления государства на улицах было много людей с флагами - не исключение и Паланга. В летней столице Литвы в субботу, когда страна праздновала 101 день рождения, была прекрасная погода, в городе собралось множество людей, проходили праздничные мероприятия.
В Паланге 16 февраля было многолюдно и солнечно(2)
16 февраля жителей Литвы порадовало не только праздничным настроением, но и солнечной погодой.
Šaltinis: ru.DELFI.lt
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