Полиция сообщила, что была избита 17-летняя ученица.
Пострадавшая к врачам не обращалась. Об инциденте сообщили в отдел по защите прав детей мэрии Пакруойского района.
Полиция расследует инцидент.
В гимназии Пакруойского района девушки избили ученицу. Инцидент произошел в среду, 13 февраля, в 16 ч. в коридоре Жеймяльской гимназии.
Полиция сообщила, что была избита 17-летняя ученица.
Пострадавшая к врачам не обращалась. Об инциденте сообщили в отдел по защите прав детей мэрии Пакруойского района.
Полиция расследует инцидент.