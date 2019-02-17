В пакруойской гимназии была избита девушка

BNS ru.DELFI.lt

В гимназии Пакруойского района девушки избили ученицу. Инцидент произошел в среду, 13 февраля, в 16 ч. в коридоре Жеймяльской гимназии.

Полиция сообщила, что была избита 17-летняя ученица. Пострадавшая к врачам не обращалась. Об инциденте сообщили в отдел по защите прав детей мэрии Пакруойского района. Полиция расследует инцидент.

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