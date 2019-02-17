В столице обнаружено тело избитого мужчины

17 февраля утром пожарные-спасатели обнаружили на месте пожара тело мужчины. По предварительным данным, несчастный скончался не из-за пожара.



Пожарным сообщили о том, что в гаражном массиве в Вильнюсе, на ул. Юстинишкю, горит мусор.

Пожарные-спасатели потушили огонь и обнаружили тело мужчины.

Выяснилось, что причиной смерти несчастного послужил не огонь. Мужчина был сильно избит.

На месте происшествия работает полиция, подозревают, что было совершено преступление.