В столице обнаружено тело избитого мужчины
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ru.DELFI.lt
17.февраля 2019 13:31
17 февраля утром пожарные-спасатели обнаружили на месте пожара тело мужчины. По предварительным данным, несчастный скончался не из-за пожара.
Пожарным сообщили о том, что в гаражном массиве в Вильнюсе, на ул. Юстинишкю, горит мусор.
Пожарные-спасатели потушили огонь и обнаружили тело мужчины.
Выяснилось, что причиной смерти несчастного послужил не огонь. Мужчина был сильно избит.
На месте происшествия работает полиция, подозревают, что было совершено преступление.
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