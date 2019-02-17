Синоптик рассказала, какая погода ждет на следующей неделе

После теплой субботы в Литве немного похолодает, в ночь на понедельник температура опустится ниже 0, сказала LRT синоптик Маргарита Киркляускайте.

В воскресенье днем будет тепло, но не так тепло как накануне. Прояснений будет немного. Солнце может показаться в северной части страны. На западе и на юге прогнозируют небольшие прояснения.

Будет сыро, местами ожидается туман. Будет дуть западный, северо-западный ветер. Температура достигнет 3–8 градусов тепла. Теплее всего будет в Жемайтии и на севере – там выглянет солнце.

В ночь на понедельник пройдет небольшой дождь, местами сформируется туман. Днем без особых перемен, облака рассеются. Ночью будет 1–6 градусов мороза, только на юго-западе будет выше нуля 1–3 градусов тепла. Днем будет солнечно, воздух прогреется до 2–7 градусов тепла.

Во вторник ночью будет суше, температура от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Днем на западе пройдет дождь, температура поднимется до 4–9 градусов тепла, правда солнца будет немного.

В среду во многих районах ожидаются осадки, в основном дождь. В северные регионах могут появиться и снежинки. Температура ночью 0–4 градуса тепла, днем – 2–6 градусов тепла. Днем будет сыро и холодно, будет дуть сильный ветер, порывы составят 15–17 м/с.

Синоптик рассказала, что с четверга ветер успокоится, ожидаются смешанные осадки. Днем местами пройдет снег или мокрый снег. Температура ночью 0–4 градусов мороза, днем – около нуля.

В пятницу и в выходные возможен снег, местами мокрый снег. По словам синоптика, возможно в эти дни появится солнце.