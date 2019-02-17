На дорогах в восточной Литве могут быть скользкие участки

ELTA ; Валентина Гудене , ru.DELFI.lt

17 февраля утром в Литве покрытие основных дорог государственного значения в основном было влажным, только на востоке Литвы формировался гололед, поэтому дорожные службы просят водителей обратить внимание на опасные участки дорог и сбавлять скорость перед ними - около перекрестков, съездов на лесную просеку, на мостах и виадуках.

Районные дороги с неинтенсивным движением, особенно в лесистых местностях, по-прежнему покрыты слоем накатанного снега и скользкие. На дорогах работает специальная техника. В Литве утром без осадков. Температура колебалась в пределах 1-5 градусов тепла. Уровень воды на затопленном участке дороги (399 м) Шилуте-Русне составляет 14 см. Движение там пока разрешено. По данным Гидрометеорологической службы, днем во многих районах ожидается небольшой дождь, местами туман. Ветер западный, северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха 3-8 градусов тепла.

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