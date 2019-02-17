Женщины идут в дальнобойщики, чтобы сохранить семью

Среди водителей большегрузных машин распространяется неофициальная информация, согласно которой у 80% дальнобойщиков брак заканчивается разводом. Поэтому, возможно, не только ради хорошей зарплаты, все больше пар вместе садятся за руль тягача, пишет Sekundė.

45-летняя Сигита Райская из Паневежиса – водитель большегрузных машин. Она одна из 15 первых женщин в Литве, которая 9 лет назад стала управлять тягачом.

До этого она работала в одной из паневежских компаний. За руль тягача она решила сесть без особых сомнений. Ей нравилось управлять автомобилем. Когда на ее работе началась реорганизация, Райская решила пойти по пути своего мужа Эдуарда. Он уже в течение некоторого времени работал дальнобойщиком.

"Когда я первый раз обратилась в школу вождения, чтобы записаться на курсы категорий CE, там подумали, что я записываю мужа или сына. Когда я объяснила, что намерена сама учиться, у меня спросили, что я буду делать с полученными правами", – смеясь, вспоминает Райская.

К большому удивлению учителей, она с первого раза сдала все экзамены.

"А что в этом сложного? Женщины сейчас и самолетами управляют, они все могут не хуже мужчин", – сказала Сигита.

Она ездит на тягаче 2017 г.в. Им можно управлять одной рукой. Работу облегчает автопилот, автоматические распознаватели препятствий и другое современное оборудование.

Кроме того, в Европе очень удобная логистика. Сигита еще с серьезными происшествиями не сталкивалась. Только было несколько инцидентов, когда в полуприцепе ее машины пытались спрятаться эмигранты. А однажды ночью она перепутала живого полицейского с роботом, которых на дорогах используют в Италии и не подчинилась требованию снизить.

"Мы с мужем говорим сейчас, что это работа для лентяев, ничего не делаешь, только ведешь машину и видишь новые места. А плюс еще и зарплату неплохую получаешь", – сказала Райская.

Первый год практики она вспоминает с ностальгией, тогда все казалось таким привлекательным: новые страны, новые впечатления. Сигита тогда не выпускала из рук фотоаппарат, чтобы высылать фотографии оставшимся дома дочерям.

Когда мама впервые отправилась в рейс, одной было всего 11 лет, а другой - 19. Самым большим минусом для нее было то, что приходилось оставлять детей.

"Я очень злилась на себя за то, что оставляю детей, месяцами их не вижу. Но дочери сами поддержали меня", – вспоминает Сигита.

Зато сейчас, возвращаясь из рейсов, она делиться своей материнской нежностью с внуками. Сейчас Сигита в отпуске и все свободное время проводит с внуком, родители которого уехали за границу.

Она вместе с мужем изъездила всю Европу. Сейчас пара работает в кайшядорской компании. Они ездят по одному маршруту: Литва - Париж. В рабочие дни они бывают в пути, а в выходные - дома.

9 лет назад даже за границей на Сигиту за рулем тягача смотрели с удивлением и любопытством. Сейчас женщин водителей тягачей стало больше. Молодое женщины все чаще выбирают эту профессию, чтобы быть вместе с мужем или другом.

"Я сама еще балдею от этой работы, если бы мне кто-то предложил в три раза большую зарплату в Паневежисе, я бы на нее не согласилась", – заверила Райская.

Sigita Rajskaja Foto: Asmeninio archyvo nuotr.

Не надо думать, говорит Сигита, что она выбирает только удобные маршруты, а самые тяжелые оставляет мужу.

Они поделили рабочий день на 4,5 ч. для каждого. После такой поездки у них остается около 11 ч. на обязательный отдых.

В это время они заставляют себя выйти из машины, походить, размять ноги, чтобы не забывать о физической активности и поддержать себя в хорошем состоянии.

Семь лет пара возит с собой собаку, которую надо регулярно выгуливать. Нередко во время поездок они осматривают и местные достопримечательности.

"Ходим в магазины, в кафе – побуждаем друг друга делать что-то интересное, не только сидеть за рулем. И не завидуем, что один это делает, а другой не может", – сказала Райская.

На вопрос, кто готовит еду в дороге, Сигита ответила: тот, кто первый проголодается. Никаких бытовых проблем, по ее словам, у дальнобойщиков нет.

"Говорят, одним плохо, если дали старую машину, а другому – бриллианты кажутся слишком маленькими. Я стараюсь так жить, чтобы мои бриллианты не были слишком маленькими", – сказала женщина.

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Сигита заметила, что сейчас дальнобойщики стали меньше общаться. Все больше в этой сфере в Литве работает украинцев.

"Куда бы мы не поехали, везде среди дальнобойщиков слышим русскую речь, даже в Литве. Жаль, но из-за этого водители стали меньше общаться между собой. Все реже люди собираются и вместе проводят время на стоянках. Нас итак редко приглашали, поскольку мы - пара, но общения хватало", – рассказала Райская.

Организаторы курсов вождения в Паневежисе подтвердили, что все больше женщин получают категории CE. В компании Ekovairavimas в прошлом году учились три женщины, а в Паневежском учебном центре рынка труда – целых 15.

По словам руководителей школ, женщины водят фуры так же хорошо, как мужчины. Одни сдают экзамен с первого раза, другие – с 19-го.

Но все они намерены работать водителями большегрузных машин. Особое внимание к этой профессий среди женщин появилось после того, как в Германии открылась компания, трудоустраивающая только женщин и пары.

"Я думаю, это прибыльная работа. Берут мужья жен, юноши подруг, даже отцы дочерей. Если сложно, сами за них ведут машину – а денег в два раза больше", – сказал владелец компании Ekovairavimas Йонас Валайтис.

По его словам, женщины ответственные, внимательные водители. То, что им не по плечу, сейчас делает техпомощь.

"Мы не делим водителей по половому признаку. Вождение - это не только механическая часть, это – мышление на дороге. И женщины делают это не хуже мужчин", – подчеркнул директор Паневежского учебного центра рынка труда Валентинас Масилёнис.

По его мнению, сейчас и тягачом управлять несложно. В старых машинах женщинам было сложно жать на тормоз, а сейчас это по плечу всем.