В Вильнюсе состоялась конференция партии, которую создают Шимашюс и Армонайте

16 февраля в Вильнюсе состоялась первая встреча-конференция либеральной партии, которую создают мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс и Аушрине Армонайте.

"Это люди, которые хотят открыть новую страницу в политической истории Литвы – открытый, оптимистический, свободный и смелый взгляд вперед", – сказала перед встречей Армонайте. По словам Шимашюса, к ним хотят присоединиться 2000 граждан.

"Это лишь подтверждает, какая есть потребность в крепкой либеральной политике, особенно сейчас, когда в государстве на первом месте крестьянская политика запретов и недоверия к гражданам", – сказал Шимашюс.

По словам Шимашюса и Армонайте, ядро их инициативной команды - граждане Литвы, живущие в Литве и за границей. На первой встрече их не только приветствовали другие политические лидеры, но и учитель Альгис Битаутас и экономист Гуода Азгуридене.

Армонайте не исключала, что может претендовать на пост лидера партии, несмотря на то, что у нее еще нет названия.

"Есть несколько вариантов, но я их не хочу пока называть", - сказала она.

На встрече Армонайте представила декларацию новой партии.

DELFI напоминает, что Шимашюс и Армонайте покинули Движение либералов в конце ноября прошлого года.