ЕС составил черный список стран, помогающих отмывать деньги

Государства Европейского Союза следует тщательно проверять сделки с физическими лицами и фирмами из 23 стран и территорий, включая Саудовскую Аравию и Пакистан.

Европейская комиссия обнародовала перечень стран, сделки с которыми могут представлять угрозу для Евросоюза. В черный список включены 23 государства и территории, где наблюдаются существенные недостатки в сфере борьбы против отмывания денег и финансирования терроризма, сообщает пресс-служба Еврокомиссии в среду, 13 февраля. Странам ЕС следует подвергать тщательной проверке финансовые операции с участием физических и юридических лиц, включая финансовые институты, из этих государств, говорится в заявлении.

Перечень составлен по результатам анализа, проведенного с учетом критериев Пятой директивы ЕС, регулирующей борьбу с отмыванием денег. В него включены, в частности, Афганистан, Пакистан, Иран, Ирак, Сирия, Ливия, Саудовская Аравия, Тунис, Йемен, Северная Корея, Багамские острова, Виргинские острова Соединенных Штатов, Панама, Эфиопия, Гана и Нигерия.

В ЕС "самые строгие стандарты для борьбы с отмыванием денег"

"Мы установили самые строгие в мире стандарты в предотвращении отмывания денег, но нам необходимо удостовериться в том, что в нашу финансовую систему не попадут незаконные доходы из других стран", — заявила комиссар ЕС по вопросам юстиции Вера Юрова.

Одобренный Еврокомиссией список передан Европейскому парламенту и Совету ЕС, которые, как ожидается, одобрят документ в течение месяца. После этого список и соответствующее распоряжение будут опубликованы в Официальном журнале ЕС и вступят в силу через 20 дней.