15 февраля, в 14.10 ч., в Вильнюсе, на ул. Киртиму полиция остановила автомобиль с полуприцепом.
В полуприцепе обнаружили и изъяли 9216 бутылок алкоголя (шампанского), на которых не было литовских бандеролей.
Задержан подозреваемый (1964 г.р.).
|16:45
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По данным полиции, было изъято 9216 бутылок шампанского. Этот груз был нелегальным.
15 февраля, в 14.10 ч., в Вильнюсе, на ул. Киртиму полиция остановила автомобиль с полуприцепом.
В полуприцепе обнаружили и изъяли 9216 бутылок алкоголя (шампанского), на которых не было литовских бандеролей.
Задержан подозреваемый (1964 г.р.).