Компания City Bee по случаю праздника украсила 20 автомобилей

День восстановления Литовского государства с каждым годом отмечают все интереснее. В этом участвует и бизнес. Одни компании освещают здания в цветах литовского флага, другие, например, Google, украшают свой логотип национальной символикой. А компания CityBee решила отдать дань памяти подписантам акта независимости и каждому из них посвятила по автомобилю.

На улицы Литвы выехали 20 автомобилей каршеринговой компании CityBee, на них - подписи подписантов акта 16 февраля 1918 года и литовский триколор.

По словам главы CityBee Лукаса Илы, в современном мире необходимо интегрировать важные для истории и народа даты в повседневность. Это не только позволяет создать праздничную атмосферу, но и воспитывает.

"Нашими автомобилями пользуется много молодых людей, которые живут в интенсивном ритме и могут забыть о событиях прошлого или известных людях. Вероятно, часть жителей вообще не помнит подписантов акта. Мы верим, что таким образом с помощью наших автомобилей мы можем распространить эту информацию в обществе и в среде приезжающих в Литву иностранцев", – сказал Ила