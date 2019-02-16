Кандидаты на пост президента Литвы подают заявки в Главизбирком в команде Сквернялиса "Мисс Литва"

С 16 февраля претенденты на пост президента Литвы могут подавать заявления Главизбиркому (ГИК). В субботу документы намерены подать семь кандидатов.

Первой в ГИК приехала Ингрида Шимоните, за ней Миндаугас Пуйдокас и Гитанас Науседа. ГИК принимает документы до обеда.

В 10.30 ч. приехал Науседа. Он сказал, что прием документов прошел нормально, никаких проблем не возникло, подписи он намерен собирать во время всего периода, который у него есть.

"16 февраля. Настроение отличное. Быстро привели в порядок документы с помощью ГИК. Сейчас просто надо выполнять те работы, которые планировали, – сказал Науседа. – Но это не означает, что сейчас мы будем заниматься только сбором подписей. Работа продолжается, буду ездить по Литве".

На вопрос, будет ли он сам участвовать в сборе подписей, он сказал, что это "было бы интересно". Правда, сколько волонтеров ему будет помогать, он не сказал, поскольку, по его словам, их число постоянно меняется.

Кандидат Литовского союза крестьян и зеленых Саулюс Сквернялис приехал в ГИК в сопровождении председателя парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Витаутаса Бакаса, но сказал, что сама его команда еще только формируется, и он ее представит в начале марта.

Бакас сказал DELFI, что вошел в команду и "поможет, чем сможет", хотя реальную свою роль в команде не назвал.

Сквернялис демонстрировал хорошее настроение. "Все очень хорошо, настроение хорошее, праздник, никакого беспокойства, – сказал Сквернялис. – Люди, которые рядом, будут помогать в разной форме, а конкретные фамилии назовем позже".

Вместе с премьером в ГИК приехал и Зенонас Вайгаускас, Виргиниюс Синкявичюс и Ева Гервинскайте. Какие функции они будут выполнять в штабе, Сквернялис не сказал, но заверил, что это – его команда. Гервинскайте в 2011 году стала "Мисс Литвы".

По словам Сквернялиса, кандидаты в этом году очень разные. "Я думаю, эти выборы уникальны тем, что у людей есть большой выбор, – сказал он. – Могу поздравить всех, кто определился участвовать, я им хотел бы пожелать, чтобы люди выбрали лучшего".

Согласно закону, кандидатом можно зарегистрироваться не раньше, чем за 85 дней и не позже чем за 65 дней до дня выборов, т.е. с 16 февраля 2019 по 8 марта 2019 года.

В течение трех дней с момента подачи документов ГИК должен выдать претенденту листы для сбора подписей. Согласно Конституции ЛР, кандидат в президенты должен собрать не меньше 20 000 подписей избирателей.

Правда, время выдвижения кандидатов еще не закончилось. Последний день, в который кандидаты смогут выдвинуть свою кандидатуру – 18 февраля.