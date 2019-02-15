Праздничные выходные станут испытанием для водителей

Приближается 16 февраля - важный для всей Литвы день. В крупных городах страны пройдет немало мероприятий, поэтому ожидаются ограничения в движении транспорта, пишет Kas vyksta Kaune.

В Вильнюсе на машине в центр не попадешь

В Вильнюсе общественный транспорт в этот день будет бесплатным. В выходные в столице движение транспорта в центральной части будет ограничено, а общественный транспорт будет ходить по измененным маршрутам.

С 19 ч. 15 февраля по 10.00 ч. 17 февраля будет запрещено движение на проспекте Гедиминаса между ул. Ю.Тумаса-Вайжгантаса и ул. Швянтарагё.

16 февраля с 6.00 до 20.00 ч. запрещено движение транспорта на ул. Бенедиктиню и Тоторю от у. Шв. Игното до Леиклос, с 18.30 до 21.00 ч. запрещено движение транспорта, включая общественный на ул. Т.Врублевскё, Швянтарагё, Барборос Радвилайтес.

С 7.00 ч. 16 февраля по 10.00 ч. 17 февраля запрещено движение транспорта на части ул. Васарё 16-осёс от Шермукснё до Паменкальнё, А.Стульгинскё, А.Якшто.

С 17.00 ч. до 22 ч. 16 февраля будет закрыт Бернардинский сад.

С 7.00 до 24.00 16 февраля пройдет акция "Трехцветные светофоры" - на проспекте Гедиминаса светофоры временно будут светить в цветах литовского триколора.

С 6.00 ч. 15 февраля до 21.00 ч. 16 февраля будет зарезервирована стоянка для машина на ул. Шв. Йоно, а с 6.00 до 20.00 ч. 16 февраля на ул. Бенедиктину.

В Каунасе – закрыт въезд в центр

16 февраля с проблемами столкнутся те, кому нужно будет проехать по центру Каунаса, поскольку в определенные часы въезд в центр будет перекрыт. Общественный транспорт в Каунасе в этот день также будет бесплатным.

Мэрия сообщает, что с 9 до 16 ч. 16 февраля будет закрыто движение на участке ул. К.Донелайчё между ул. Майронё и A.Мицлявичаус. Правда, общественный транспорт по этому участку сможет проехать.

С 10.30 до 11.30 ч. движение будет перекрыто на участке ул. Жемайчу и Гедимино от В.Путвинскё до К.Донелайчё.

С 11.15 до 11.45 ч. будет остановлено движение на участке ул. Мицкявичаус от аллеи Лайсвес до ул. К.Донелайчё.