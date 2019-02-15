Сообщались приметы пропавшей: рост около 162 см, среднего телосложения, длинные темные волосы, синие глаза, есть пирсинг языка. На девочке была черная куртка, черные спортивные ботинки, черные джинсы.

Всех, кто может предоставить какую-либо информацию, просили связаться со следователем Оринтой Венцловайте, по номеру 8700-62078 или по телефону 112.