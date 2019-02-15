Mail Boxes Etc. откроет в Литве 25 центров

Компания по доставке международных посылок Mail Boxes Etc. (MBE) планирует в ближайшее время открыть в Литве 25 центров, сообщило предприятие.

MBE на прошлой неделе открыта два первых посылочных центра в Вильнюсе и Клайпеде. По планам их число в Литве будет самым большим в странах Балтии: в Латвии планируется открыть 10 центров, в Эстонии - 5.

Ранее на этой неделе компания сообщила, что она не конкурирует с курьерскими компаниями и работает как их брокер.

MBE в 2017 сообщила, что подписала соглашения о франшизе о развитии в 13-ти странах, в том числе и в Эстонии, Латвии и Литве. Они подписаны с Антоном Нахаряном, которому тогда принадлежали два центра в России, в Санкт-Петербурге.

Mail Boxes Etc. действует в 44 странах, у нее более 2,5 тыс. центров во всем мире.