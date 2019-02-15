Министр: право пользования Rail Baltica в Литве соседи получат через биржу

Министр транспорта Литвы еще раз подчеркнул, что после прокладки скоростной железной дороги европейской колеи Rail Baltica, которая соединит страны Балтии и Польшу, Литва не передаст управление ее инфраструктурой никакому другому государству.

Однако, по словам Рокаса Масюлиса, должны быть созданы четкие правила, чтобы у перевозчиков всех трех стран были равные права пользоваться железной дорогой.

"Мы дискутировали об управлении инфраструктурой, чтобы были четкие правила, как эти ж/д мощности будут разделены, чтобы у латышей и эстонцев были такие же права, как у литовцев, потому что с их стороны есть опасения, как бы литовцы не закрыли путь на север. (...) Разумеется, отдать управление железными дорогами никакому другому государству мы точно не можем, но мы готовы согласиться с любым прозрачным механизмом", - сказал BNS Р. Масюлис, который во второй половине дня в четверг встретился с новым министром транспорта Латвии Талисом Линкайтсом.

По словам Р. Масюлиса, Латвия и Эстония, вероятно, согласились бы с тем, чтобы управление Rail Baltica осуществляла одна компания, однако они опасаются, что литовцы могут препятствовать провозу их грузов, якобы поэтому Литва не строит Rail Baltica на север от Каунаса: "Но мы в этом продвинулись дальше всех, так что мы своими действиями пытаемся доказать, что злой воли здесь нет".

Комментируя модель, как можно было бы разделить ж/д мощности, литовский министр транспорта сказал, что это могла бы быть биржа или электронные аукционы.

"Как, например, в энергетике, газовая труба тоже одна, но эстонцы свободно резервируют мощности, и газ поступает в Эстонию, есть компьютерная система биржи - то же самое можно делать и здесь, чтобы не было никаких рисков. Могут быть электронные аукционы, может быть и ж/д биржа, которая будет распределять, к кого какая очередность ехать", - объяснил Р. Масюлис.

"В правовом смысле отдать управление железной дорогой мы не можем - мы не согласимся, чтобы пришли другие страны, потому что это вопросы национальной безопасности", - добавил он.

Р. Масюлис еще в октябре 2017 года заявил, что инфраструктура Rail Baltica на территории страны должна принадлежать государству, а не совместному предприятию (СП) RB Rail. Тогда министр выразил надежду, что такую же позицию займут и Латвия с Эстонией.

Прежнее руководство СП RB Rail не раз декларировало стремление перенять в управление будущую инфраструктуру Rail Baltica, которая по литовским законам имеет стратегическое значение для безопасности страны.

Р. Масюлис сказал, что возлагает большие надежды на нового главу RB Rail Тимо Рийхимяки.

После прокладки железной дороги протяженностью 700 км от Каунаса до Таллина поездка из Вильнюса в Таллин будет занимать 4,5 часа, а до Риги - 2 часа.