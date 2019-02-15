Из-за ДТП движение на Антакальнисе парализовано

В пятницу перед обедом в вильнюсском микрорайоне Антакальнис столкнулись легковой автомобиль и автобус. ДТП - техническое, повреждены только транспортные средства, люди не пострадали, однако его последствия ощутят многие жители столицы.

Оказывается, участники ДТП полностью перекрыли движение на ул. Антакальнё на пути в сторону ул. Шило со стороны Антакальниса.

"Транспорт стоит, автобус перекрыл все движение", – написано в фейсбуке на странице для водителей.

Читатели DELFI также информировали, что транспорт стоит, сколько времени потребуется, чтобы убрать автобус и автомобиль с проезжей части, неясно.

В заторах стоят не только легковые автомобили, но и общественный транспорт - автобусы и троллейбусы.

Водителям рекомендуют объезжать перекресток ул. Антакальнё и Шило.