В истории с подстреленной собакой свой вердикт вынесли охотники

13 января член охотничьего клуба Elnias подстрелил собаку жителя Вильнюсского района: охотник сказал полицейским , что перепутал собаку с лисой, поэтому ответственности избежал. Сначала члены клуба Elnias утверждали, что об этой истории им ничего не известно, однако, когда журналисты назвали имя и фамилию охотника, предприняли действия.

Неделю назад члены клуба Elnias утверждали, что никто из членов не признался в том, что стрелял в собаку, поэтому обсуждать нечего. Когда журналисты передали главе клуба имя и фамилию охотника, он стал извиняться и заговорил о выплате компенсации хозяину раненой собаки.

Глава клуба Elnias Томас Давидонис сказал, что клуб, получив информацию об инциденте, провел внутреннее расследование. Выяснилось, что 13 января несколько членов клуба охотились на лисиц в лесах в окрестностях населенных пунктов Веришкяй и Вегелине.

"Во время последнего этапа охоты один из охотников выстрелил во внезапно появившуюся собаку, перепутав ее с лисой. Раненая собака убежала к хозяину в находящуюся неподалеку усадьбу", – сказал Давидонис.

Он подтвердил, что об инциденте сообщили в полицию. Охотники пытались связаться с владельцем собаки, но из-за языкового барьера им поговорить не удалось (владелец собаки - гражданин США). Мужчина забрал собаку и уехал в ветеринарную клинику, а охотники остались ждать полицию.

По словам Давидониса, после проведения внутреннего расследования, клуб созвал заседание и на нем объявил дисциплинарное взыскание. Во-первых, охотнику, стрелявшему в собаку, объявлен строгий выговор, остановлено действие его разрешения охотиться на охотничьих угодьях клуба.

Давидонис уточнил, что охотник не сможет охотиться в течение года.

"Клуб связался с владельцем собаки, компенсировал расходы на лечение и уход за пострадавшим животным. По нашим данным, собака идет на поправку. Мы очень сожалеем в связи со сложившейся ситуацией", – сказал Давидонис.

Владелец пострадавшей собаки, житель Вильнюсского района Дэниэл Комбеллик подтвердил, что глава клуба Elnias связался с ним в субботу. Однако исход ситуации его не удовлетворяет: его больше всего возмущает, что полиция поверила словам охотника будто собака без поводка бегала по лесу.

"Охотник говорил правду, когда говорил с полицией по телефону, пока я стоял рядом. Потом он дал неверные показания. Все, что должна была сделать полиция - прослушать запись первого звонка – они бы тогда поняли, что охотник лжет. Мало того, стреляли на расстоянии 200 м от моего дома – это преступление, но никого это не интересует, никто ничего не проверят", – сказал Комбеллик и заметил, что он больше всего возмущен работой полиции.

Он прибавил, что собака идет на поправку, но заметил, что врачи предупредили, что мог быть поврежден мозг, поэтому у собаки может начаться эпилепсия

Напомним, что портал писал об этой истории на минувшей неделе.

Живущий в Вильнюсском районе американец Дэниэл Комбеллик с ужасом вспоминал 13 января этого года. В тот день, возвращаясь домой он встретил охотников, которые подстрелили его собаку. Мужчина был поражен развязкой этой истории: охотник избежал наказания, объяснив полицейским, что перепутал собаку с лисой.

13 января после обеда мужчина возвращался к себе домой в Судженское староство и услышал звуки выстрелов. Чуть дальше он заметил автомобиль, поодаль стоял мужчина с ружьем. У моста над рекой Неменча стоял еще один мужчина с ружьем.

"Я был потрясен, я думал, что здесь, как и у меня на родине, охота у дороги запрещена (Дэниэл приехал из США – DELFI). Я остановился и поговорил с мужчиной у моста, предупредил его, что живу рядом и что у меня есть собака. Мужчина ответил, что охотится на лис. Я поехал домой, но подумал, как странно, у них дробовики, разве из них стреляют по лисам?" – рассказал мужчина.

Вернувшись домой, он взял собаку и пошел с ней гулять. Тут он увидел тех же мужчин недалеко от своего дома.

"Я пошел к вооруженному мужчине, попросил его уйти. Тут я услышал звук выстрела, заскулила собака. В 13.48 ч. я сообщил о происшествии по номеру 112, мне сказали, что полиция выехала. Вооруженным мужчинам я сказал, что они должны ждать стражей порядка. Я спросил, где моя собака – они ответили, что побежала домой", – рассказал он. Дома он нашел собаку, она была ранена в голову, в грудь и в бок.

"В клинике мне сказали, что в собаку стреляли дважды. Собаку прооперировали. У меня есть пуля, которую достали у собаки из головы, я не могу поверить, что такими стреляют по лисам. Она ранит животное, но не убивает", – сказал мужчина. Врач сказал, что нет гарантии, что у собаки не поврежден мозг, возможно развитие эпилепсии.

Представитель ГКП Вильнюсского округа Юлия Самороковская сказала DELFI, что об этой истории полиции известно.

"Полиция начала расследование, но в ходе расследования не установили признаки административного правонарушения, поэтому расследование прекратили, подавшего заявление мужчину уведомили о порядке обжалования такого решения. Ему также сообщили, что он может обращаться в охотничий кружок или в суд с требованием возместить ущерб", – сказала Самороковская.

По ее словам, в ходе расследования выяснилось, что в тот день охотники кружка Elnias у деревни Вегелине охотились на лисиц. Один из охотников подстрелил колли, которая бегала без поводка, приняв собаку за лису.