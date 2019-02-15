10 мест в Литве с самым дешевым жильем: купить можно за бесценок

Количество жителей Литвы сокращается с каждым годом, это сказывается и на рынке недвижимости. Несмотря на то, что в Вильнюсе зарплаты растут, растет спрос на жилье, растут цены на недвижимость, в регионах ситуация совсем иная. DELFI интересовался, в каких регионах Литвы жилье самое дешевое.

Согласно данным портала aruodas.lt, самое дешевое жилье в Шилальском районе, где квадратный метр стоит от 115 евро. Здесь можно найти жилье и за 5000 и за 50 000 евро.

Например, за 3000 можно купить квартиру площадью 63 кв. м. В объявлении сказано, что отопление в квартире печное, нужен капитальный ремонт.

Есть и более дорогие варианты. Например, за 24 000 евро 3-комнатная квартира в Шилале (47 кв. м). Квартира в неновом доме, но реконструированная, теплая.

В Пасвальском районе за 10 000 евро предлагают 2-комнатную квартиру в старом доме (52 кв. м). Квартиру продают с мебелью и бытовой техникой.

В Висагинасе продают большую 3-комнатную квартиру (77 кв. м). Квартира неновая, но ухоженная, полностью оборудованная, с мебелью и бытовой техникой. Квартира в хорошем месте: недалеко сосновый бор, озеро. Квартира стоит 22 500 евро.

В Акмяне продают 3-комнатную квартиру (49 кв. м) за 11 500 евро. На фото квартира смотрится неплохо, но в объявлении сказано, что она нуждается в ремонте.

В Расейнском районе продают 2-комнатную квартиру за 24 000 евро. Ее продают со всей мебелью, бытовой техникой и с телевизором. Сказано, что квартиру недавно обновили – заменили трубы, окна, утеплили стены и пол, в доме заменили крышу.

В Радвилишкском районе почти даром продают 2-комнатную квартиру - за 5000 евро. Квартира полностью оборудована, есть мебель и бытовая техника, душ, однако отопление в ней печное.

Butas Radviliškyje Foto: alio.lt

В других регионах жилье дороже, но ненамного. В 10-районах Литвы цена квадратного метра колеблется в пределах 200-300 евро. За 2000 евро можно купить небольшую квартиру в неважном состоянии, а за 20 000-30 000 евро – неплохую реновированную квартиру, со всей мебелью (50-60 кв. м).