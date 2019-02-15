Литва отметит свой день рождения - 101-ю годовщину

Литва отметит свой 101-й день рождения, вспомнит подписантов акта о Независимости от 16 февраля 1918 года, почтит память заслуженных деятелей наших дней.

Торжественные мероприятия начнутся с 15 февраля и будут проходить до 16 февраля.

В пятницу утром в президентском дворце состоится церемония передачи цветов, которые возложат на могилы подписантов акта от 16 февраля.

В полдень у партизанского мемориала в деревне Минайчай (Радвилишкский район) состоится церемония, посвященная памяти объявления декларации Совета ДБСЛ (Движения Борьбы за Свободу Литвы).

16 февраля память подписантов акта 16 февраля почтут на столичном кладбище Расу. Затем пройдет патриотическое шествие молодежи "Путем государственности". Молодежь со всей Литвы проведет шествие с песнями, под барабанный бой, с флагами. Шествие начнется с Кафедральной площади мимо Дома подписантов, Ратуши, памятника Йонасу Басанавичусу до кладбища Расу.

Позже в президентском дворце состоится церемония вручения государственных наград. В полдень на площади им. С.Даукантаса поднимут флаги трех стран Балтии. На церемонии выступит президент Литвы Даля Грибаускайте.

В то же время церемония поднятия флагов состоится во дворике Военного музея им. Витаутаса Великого в Каунаса.

После службы в Кафедральном соборе состоится традиционная встреча у Дома подписантов акта 16 февраля. В то же время будут возлагать светы у памятника председателю Движения Борьбы за Свободу Литвы Йонасу Жемайтису-Витаутасу, который находится у Министерства обороны. Эта церемония посвящена 70-летию подписания декларации.

В Вильнюсе, на проспекте Гедиминаса, в этот день будут гореть 70 памятных костров. Их зажгут участники Движения Борьбы за Свободу Литвы, близкие партизан, подписанты Акта о независимости Литвы, стрелки.

Вечером в национальном театре оперы и балета состоится торжественный концерт по случаю 16 февраля.

На Кафедральной площади в то же время пройдет концерт Айсте Смилгявичюте и группы Skylė "Братья". Гости концерта - группа "Тарута" из Киева. После концерта ждут праздничные фейерверки.

Акт 16 февраля 1918 года — документ, составленный и подписанный Советом Литвы под руководством председателя Йонаса Басанавичуса, провозгласивший восстановление независимого Литовского государства со столицей в городе Вильнюс, которое должно управляться на демократических началах.